Cómo sigue la salud de Luis Luque tras su internación por un paro cardíaco.

La actriz Silvia Kutika reveló cómo sigue la salud de su esposo Luis Luque, popular actor de cine, teatro y televisión que estuvo alejado de los medios por complicaciones médicas. "Fue bastante serio", reconoció la actriz que en la actualidad es protagonista de la obra Al fin y al cabo es mi vida, en el teatro Metropolitan.

En una entrevista con El Destape, la actriz Silvia Kutika adelantó algunas particularidades de El último gigante, la película de Marcos Carnevale que llegará a Netflix durante el 2026 y en la que participaron Luis Luque y ella: "Para el rodaje viajamos con Pipo a Iguazú, a un hotel soñado y en medio de la selva. Es una película súper emotiva y habla del reencuentro de un padre y un hijo (Oscar Martínez y Matías Mayer) que no se ven desde hace un montón de tiempo. Me encantan esas historias donde no hay buenos y malos, donde se muestra que las personas cometemos errores y somos dignos del perdón y de la aceptación, y que lo más importante son los vínculos. Creo que es una película que cuenta los vínculos hermosamente. Pipo hace un personaje divino, un hippie de la selva que es muy entrañable".

Qué problema de salud tuvo Luis Luque y cómo está su salud

Por otro lado, Silvia Kutika reveló que la razón por la que su compañero estuvo internado hace dos años: "Luis tuvo algunas propuestas para hacer teatro, pero todavía no se sentía muy seguro. Él estuvo internado tres meses, por un paro, así que fue bastante serio. Y durante la internación le entró una bacteria que complicó más su proceso de recuperación. Después, con la rehabilitación que tuvo que hacer eligió tomarse un tiempito de descanso".

"Fue algo muy raro la verdad. A veces hablaba con Luis desde el hospital mientras estaba por salir a hacer función y me ponía muy triste no poder estar ahí con él, acompañándolo. También me costó la situación de ir a verlo y que los médicos me dijeran que había un retroceso en su estado. Volvía a casa triste y enojada con la vida, conmigo, con él, enojada con el mundo. Pero bueno, valió la pena", agregó. Por último, Kutika deslizó que "después de estar filmando en Iguazú, Luis está con muchas ganas de volver a actuar".