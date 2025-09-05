El dolor de una famosa actriz en medio de la crisis de Milei: "No puedo vivir con la jubilación"

El dolor de una famosa actriz jubilada en medio de la crisis de Milei.

Silvia Kutika, reconocida figura del teatro y la televisión, hizo una reflexión sobre la situación de los jubilados en el Gobierno de Javier Milei y compartió su historia personal. El testimonio de la querida actriz que es pareja del también actor Luis Luque.

En una entrevista con El Destape, Silvia Kutika reconoció que es la primera vez que no ve un panorama claro para los actores y comentó: "Soy una persona grande, tengo 69 años y nunca hasta ahora tuve una sensación de desasosiego tan fuerte. Por un lado, veo que hay en cartelera muchísimas obras de teatro atractivas, con nombres de actores y actrices muy llamativos, pero en un punto esto no es nada bueno porque quiere decir que todos se están corriendo al teatro porque no hay ficción. El teatro pasó de ser un lugar de resistencia a un espacio donde todos ven la oportunidad de generar un ingreso ante la ausencia de ficción. En cine se hace muy poquito, las series van todas por plataformas -pero es un laburo de dos o tres meses y para muy pocos actores-, entonces el teatro es la salida".

"También me pasa que estoy muy cansada del tema de la grieta, sobre todo entre nosotros porque nos estamos auto destruyendo. Siento que estamos absolutamente huérfanos y que nadie está pensando realmente en la mejoría de la sociedad y de la gente que labura. Siento que los que laburamos estamos en el horno. El otro día hablaban del tema de los discapacitados y de los jubilados, yo tengo una jubilación como persona de 69 años… si yo tengo que vivir de mi jubilación me deprimo y me muero. Después, cuando escuchás cuánto cobran los senadores, que tienen muchísima responsabilidad, y es imposible no enojarte. Cuando quieren, hay plata", agregó en referencia a la lucha de los jubilados para conseguir ingresos dignos.

El comentario de Silvia Kutika sobre la crisis económica

Además, la actriz Silvia Kutika reveló que cobra "un cachito más que la mínima". "Yo no puedo vivir con esa jubilación", sentenció. "Se habla de la cultura como si fuese una hoja que se cae del árbol, que no importa, y no es así. Se necesita no solo tener la panza llena, sino tener el corazón y la cabeza llena. ¿Sino que vida tenemos? Una vida vacía. Las películas, el teatro, los libros, la música nos permiten abrirnos a mundos de juego y fantasía, y usar la imaginación. Yo me niego a que los jóvenes solamente tengan que laburar para ver cómo pagan el alquiler y aún así no llegan a fin de mes. Es muy cruel", cerró.