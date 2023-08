Chau Baby Etchecopar: la inesperada decisión de Radio Rivadavia antes de las PASO

Baby Etchecopar recibió una pésima noticia a pocos días de las PASO. Qué ocurrió con el periodista de Radio Rivadavia y cuál fue su descargo.

Baby Etchecopar es uno de los periodistas estrella de Radio Rivadavia. Sin embargo, en las últimas horas recibió una noticia inesperada por parte del medio en el que trabaja. La novedad llegó pocos días antes de las PASO, que se desarrollarán el domingo 13 de agosto en la República Argentina.

Con motivo de cubrir las Elecciones Primarias, Simultáneas y Obligatorias, muchos medios reacomodaron su grilla y eligieron diferentes figuras para promocionar lo que se viene. En este sentido, Radio Rivadavia seleccionó cinco conductores entre los cuales aparece Baby Etchecopar aunque no en el lugar que esperaba.

Marcelo Longobardi figura en el centro de la imagen, mientras que Baby Etchecopar aparece en el último lugar, de izquierda a derecha. Esto causó el enojo del periodista, quien se expresó en diálogo con América TV. "No me calenté, pero en esta profesión, tu lugar en el cartel, lo tenés que pelear, porque si no te lo respetás vos, no te lo respeta nadie”, aseguró. La molestia, según detallaron, tiene que ver con el "ninguneo" a una persona que contribuyó en el crecimiento de la AM630 con su llegada.

“Si yo permito que la radio que yo amo, donde me puse segundo, donde luché tres años para ese espacio, me ponga colgado de la foto…no me pongas directamente. No me hace falta salir en esa foto. La verdad es que no me gustó, y lo dije. Me pareció una porquería. No, todos tenemos el mismo mérito. Acá, si hay un culpable es el que diagramó eso y el que lo aceptó. Todos hacemos la radio y tenemos el mismo mérito”, cerró Baby Etchecopar. Claramente, la situación no le gustó y es por eso que no ocultó su enojo.

Baby Etchecopar se cansó de estar enojado y anunció un cambio radical en su vida

El periodista Baby Etchecopar está muy cerca de implementar un feliz cambio en su vida, alejado de sus enojos diarios por su postura macrista a la hora de analizar la realidad, y su colega "El Negro" González Oro fue el primero en celebrarlo, con un comentario que sorprendió a los televidentes: "Los une el humor".

La noticia que "El Negro" González Oro hizo pública al aire de Nosotros a la Mañana (El Trece) indica que Baby ya tomó la decisión de casarse con su pareja, Silvia Cupeiro. "Yo los veo muy felices. Yo conozco a los dos desde hace tiempo", apuntó el periodista que en las próximas semanas será reemplazado por el expresidente de Independiente Fabian Doman.

Asimismo, González Oro reveló que se enteró la noticia cuando estuvo el viernes pasado en un encuentro de amigos en el que coincidió con Baby, actual conductor de un noticiero en A24, y no pudo sino alegrarse por él. "Están enamorados, ella es divina, y él tiene mucho humor. Los une el humor", sumó.