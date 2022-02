Celeste Cid reveló que hace cuatro meses superó una adicción: "Cuesta"

La actriz contó a sus seguidores que hace cuatro meses logró superar un hábito perjudicial para su salud.

Celeste Cid utilizó las redes sociales para abrirse y revelar a sus seguidores que logró superar una dura adicción. Tras una etapa cerrada hace años para la actriz, que involucró su proceso cercano a las drogas, hoy puede celebrar otro hito como es abandonar el hábito de fumar.

Con la publicación de un video y fotos de las que participó, la artista contó en sus redes que hace 4 meses logró desprenderse de su adicción a la nicotina. “Pd, dejé de fumar hace (en dos días) 4 meses, usamos cigarrillos de lavanda con incayuyo pal video. Los recomiendo, cuesta dejar la nicotina pero vale MUCHO la pena el esfuerza”, comenzó escribiendo en una foto.

Celeste Cid reveló que hace cuatro meses que no fuma.

“(Dije “los recomiendo” y claramente quise decir que la nicotina y todas esas porquerías. Obvio que mejor no fumar nada. Mejor sentirse bien)”, concluyó la actriz.

Celeste Cid estuvo internada en una comunidad terapéutica en el año 2009, acompañada por Joaquín Levinton, quien por entonces era su novio. Ahora puede celebrar que ya no tiene relación con nada de todo eso.

El furioso descargo de La Chepi

Hace ya varios años que Dani "La Chepi" trabaja con las redes sociales, por lo que logró cosechar miles se seguidores como fruto de su contenido humorístico y original. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en las que la influencer aprovecha su gran llegada para tratar temas importantes, como lo hizo recientemente al comentar el bullying que sufrió su hija en el colegio.

"A Isa le han hecho bullying en el jardín, repitiendo frases de los padres claramente, como por ejemplo 'Tu mamá no trabaja, mi papá trabaja que tiene carnicería, eso no es trabajar'", comenzó su descargo Dani, al cual acompañó con un video en donde mostraba las actitudes que podían incorporar los niños con el simple hecho de escuchar a sus padres y luego imitarlos.

"La Chepi" comentó que su hija Isabella había sido burlada en el colegio por el trabajo de su mamá, ya que hay muchos adultos que no lo consideran "un empleo de verdad". "Tus videos no son graciosos", "Te fuiste a Panamá porque tu mamá es influencer, si no no lo podés pagar", fueron algunas de las frases que escuchó la niña, sumadas a otras que atacaban su aspecto físico.

"Estas son frases que claramente escuchan es casa. Eduquemos con amor", sentenció su escrito Dani "La Chepi" invitando a sus seguidores a profundizar sobre el bullying en sus casas y concientizar a las generaciones futuras para evitar tristes desenlaces.