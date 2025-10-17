Cazzu habló sobre su tenso vínculo con Christian Nodal.

Cazzu volvió a quedar en el centro de la escena tras responder públicamente a Christian Nodal, quien difundió un comunicado a través de su abogado para desmentir versiones sobre la manutención de su hija Inti y los permisos de salida del país.

Todo comenzó luego de que la artista argentina brindara declaraciones en México, donde explicó que había conseguido “un permiso unilateral” para poder viajar por trabajo y aclaró que el músico “sabe que puede verla”. Poco después, Nodal difundió una carta legal en la que aseguró que cumple con todas sus obligaciones económicas y negó que existieran trabas a los viajes de la pequeña.

La respuesta de Cazzu no se hizo esperar. Desde el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, la trapera leyó una emotiva carta antes de cantar Inti: “Esta canción la dedico a todas las mamás que crían solas a sus hijos. Yo, al igual que muchas mujeres, no solo no recibo ayuda, sino que recibo ataques”.

Luego agregó: “Antes creía que la paz se construía con silencio, pero el silencio se contradice con la lucha. Cuando una es madre, el amor de un hombre importa un carajo. Esta lucha es de todas nosotras”. Visiblemente conmovida, cerró su mensaje agradeciendo al público y reivindicando el rol de las mujeres que crían en soledad: “Para ser combativas hay que tener mucho corazón”.

El comunicado de Christian Nodal sobre sus obligaciones como padre

El abogado de Nodal aseguró que el artista paga más de lo exigido por la ley y que nunca negó permisos para que Cazzu viaje con su hija. También remarcó que el cantante “busca el bienestar y la estabilidad emocional de Inti”. Su abogado expresó: "Mi representado, me ha hecho saber que no hay nada que le gustaría más que ver y convivir con su hija". Para finalizar, pidió a los medios no difundir versiones falsas.