Cazzu se emocionó en vivo en el Movistar Arena.

Cazzu se presentó en el Movistar Arena el fin de semana pasado y volverá a hacerlo este lunes 15 de septiembte y el 1 de noviembre. En su show del domingo 14, la artista se emocionó hasta las lágrimas al interpretar una de las canciones pertenecientes a su último disco, dedicada a su hija.

La cantante es madre de Inti, niña que surgió de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, y el track que la hizo emocionar lleva el mismo nombre de su primogénita. "Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor", pronunció Cazzu con la voz entrecortada en su segunda noche en el Movistar.

Durante la interpretación de la canción, Cazzu se quebró y debió frenar su canto porque la emoción no permitía que su voz saliera con fluidez. Por supuesto que en ese momento el público empatizó con la artista y la ovacionó en señal de apoyo y admiración. "Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, comentó ella.

En cuanto al show, Latinaje se presentó en vivo por primera vez como una obra dividida en cuatro actos que combinaron música, visuales, arte y performance, consolidando una nueva etapa en la carrera de la artista. La propuesta incluyó un despliegue escenográfico y estético de alto impacto, con 14 músicos en el escenario, un trabajo artístico integral y reversiones especialmente preparadas para esta serie de shows, que dieron una dimensión inédita a cada canción.

Con la destreza vocal que la ha llevado a cruzar fronteras y cautivar a millones de seguidores alrededor del mundo, Cazzu regaló más de una hora y media de show, con versiones arrolladoras de Latinaje, su nuevo disco, que dan cuenta de la firmeza de esta nueva etapa artística y el legado inmenso que está dejando en la escena.

Cazzu en vivo. (Ph Cortesía Dale Play Live"

El show de Cazzu en el Movistar Arena: acto por acto

Acto I

La apertura tuvo un tono íntimo y confesional con canciones como “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder” y “Piensame”, donde la artista se mostró vulnerable, conectando desde la crudeza de sus letras y una interpretación cargada de emoción.

Acto II

La energía creció con temas como “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce”, sumados a un medley de reversiones de clásicos que marcaron su camino: “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”. Un bloque que llevó al escenario la fuerza que la caracteriza y desplegó una performance magnética que fusionó los hits del inicio de su carrera con los géneros que alimentan a Latinaje.

Cazzu en vivo. (Ph Cortesía Dale Play Live"

Acto III

Cazzu llevó al público a un viaje que combinó lo popular con lo ancestral, abriendo con una intensa versión de “La Cueva” junto a Nico Cotton, productor del álbum. El show continuó con “Inti”, seguida por “Pobrecito mi Patrón”, que resonó como un canto de lucha y pertenencia. El clima se elevó con “Copla” y explotó con “Viva Jujuy”, en un homenaje a su tierra y a toda Latinoamérica. Fue un pasaje que unió tradición y modernidad en un mismo relato musical, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la noche y reafirmando la identidad cultural que atraviesa todo el universo artístico de Cazzu.

Acto IV

El show cerró con un cuarto acto explosivo que mezcló intensidad, romance y celebración donde la artista invitó a todos a bailar. Con “Una loca enamorada” y “Peliculeo”, Cazzu desplegó su costado más visceral y urbano, para luego emocionar con “Nada”. La recta final se convirtió en una fiesta colectiva con “Tú y tú”, “Con otra” y “Menú degustación”, coronando la noche en un estallido de baile, luces y comunión con el público.