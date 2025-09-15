EN VIVO
Música

Cazzu se presentó en el Movistar Arena y se emocionó en vivo: "Me hicieron llorar"

La artista se emocionó en pleno show en el Movistar Arena. Cazzu toca de nuevo este lunes 15 de septiembre en el recinto porteño.

15 de septiembre, 2025 | 14.44

Cazzu se presentó en el Movistar Arena el fin de semana pasado y volverá a hacerlo este lunes 15 de septiembte y el 1 de noviembre. En su show del domingo 14, la artista se emocionó hasta las lágrimas al interpretar una de las canciones pertenecientes a su último disco, dedicada a su hija.

La cantante es madre de Inti, niña que surgió de su relación con el cantante mexicano Christian Nodal, y el track que la hizo emocionar lleva el mismo nombre de su primogénita. "Esta canción se la quiero dedicar a las mamás presentes, a los papás presentes y a mi bebé. Feliz cumpleaños, mi amor", pronunció Cazzu con la voz entrecortada en su segunda noche en el Movistar.

Durante la interpretación de la canción, Cazzu se quebró y debió frenar su canto porque la emoción no permitía que su voz saliera con fluidez. Por supuesto que en ese momento el público empatizó con la artista y la ovacionó en señal de apoyo y admiración. "Me han hecho llorar y yo soy dura, no lloro”, comentó ella.

MÁS INFO

En cuanto al show, Latinaje se presentó en vivo por primera vez como una obra dividida en cuatro actos que combinaron música, visuales, arte y performance, consolidando una nueva etapa en la carrera de la artista. La propuesta incluyó un despliegue escenográfico y estético de alto impacto, con 14 músicos en el escenario, un trabajo artístico integral y reversiones especialmente preparadas para esta serie de shows, que dieron una dimensión inédita a cada canción.

Con la destreza vocal que la ha llevado a cruzar fronteras y cautivar a millones de seguidores alrededor del mundo, Cazzu regaló más de una hora y media de show, con versiones arrolladoras de Latinaje, su nuevo disco, que dan cuenta de la firmeza de esta nueva etapa artística y el legado inmenso que está dejando en la escena.

Cazzu en vivo. (Ph Cortesía Dale Play Live"

El show de Cazzu en el Movistar Arena: acto por acto

Acto I

La apertura tuvo un tono íntimo y confesional con canciones como “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder” y “Piensame”, donde la artista se mostró vulnerable, conectando desde la crudeza de sus letras y una interpretación cargada de emoción.

Acto II

La energía creció con temas como “Mala Suerte”, “Engreído” y “Dolce”, sumados a un medley de reversiones de clásicos que marcaron su camino: “Nena Trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha Data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”. Un bloque que llevó al escenario la fuerza que la caracteriza y desplegó una performance magnética que fusionó los hits del inicio de su carrera con los géneros que alimentan a Latinaje.

Cazzu en vivo. (Ph Cortesía Dale Play Live"

Acto III

Cazzu llevó al público a un viaje que combinó lo popular con lo ancestral, abriendo con una intensa versión de “La Cueva” junto a Nico Cotton, productor del álbum. El show continuó con “Inti”, seguida por “Pobrecito mi Patrón”, que resonó como un canto de lucha y pertenencia. El clima se elevó con “Copla” y explotó con “Viva Jujuy”, en un homenaje a su tierra y a toda Latinoamérica. Fue un pasaje que unió tradición y modernidad en un mismo relato musical, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la noche y reafirmando la identidad cultural que atraviesa todo el universo artístico de Cazzu.

Acto IV

El show cerró con un cuarto acto explosivo que mezcló intensidad, romance y celebración donde la artista invitó a todos a bailar. Con “Una loca enamorada” y “Peliculeo”, Cazzu desplegó su costado más visceral y urbano, para luego emocionar con “Nada”. La recta final se convirtió en una fiesta colectiva con “Tú y tú”, “Con otra” y “Menú degustación”, coronando la noche en un estallido de baile, luces y comunión con el público.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas