Calu Rivero opinó sobre el descargo de Flor Peña: “Hay que parar”

La actriz apoyó a su colega ante los comentarios machistas y sexistas que recibió por su visita al Presidente.

La actriz Calu Rivero brindó su apoyo a su colega Florencia Peña tras su discurso de defensa ante las acusaciones que recibió por haber acudido a un encuentro con el presidente Alberto Fernández, el año pasado en la Quinta de Olivos. Dignity aseguró que es necesario que las mujeres se expresen cuando sufren el tipo de violencia que la tocó de cerca a Peña.

“Bien dicho, Florencia. Tu determinación traspasó mi pantalla. No hay que demostrarle nada a nadie pero sí hay que parar y defenderse ante tanto ataque misógino”, expresó la actriz de Campanas en la Noche sobre las palabras que la actriz pronunció en su programa de Telefe, Flor de Equipo, en alusión a los comentarios de redes que aludían a que había acudido a la casa del presidente para hacerle favores de índole sexual.

El descargo de Flor

La estrella de Casados con Hijos hizo hincapié en que no se juzgó a ninguno de los varones que habían visitado a Fernández como se la juzgó a ella. “En mayo del año pasado, acababa de morir mi papá hacía 20 días, yo tenía permiso de cuidado de mi madre que quedó viuda, además de un permiso de medios que tenía porque estaba generando un programa con otro canal. En mayo nuestra actividad estaba muerta, sin permiso para poder trabajar. Con muchos compañeros empezamos a pensar qué hacer y algunos le pusimos el cuerpo. Y a mí se me ocurrió escribirle al Presidente un mensaje por Twitter pidiéndole una reunión para poder ayudar con todo lo que estaba pasando”, comenzó su relato de cómo había surgido la idea de contactar al mandatario.

“Previo a eso habían estado con él muchos productores muy importantes del medio, como también representantes de gremios de todos los trabajadores, porque otra cosa que quiero decir es que dejemos de pensar que todos los actores son gente millonaria; somos laburantes como cualquiera. En ese momento, se me ocurrió ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”, siguió su relato. Y remató: “¿Yo tengo que salir hoy a aclarar que no soy el gato del presidente? Que yo fui a una reunión a las 11.30 de la mañana con permiso, con protocolo. ¿Por qué esta misoginia que hace seis días nos bancamos las mujeres que fuimos a la quinta de Olivos cada una por alguna razón? ¿Por qué con los hombres no, por qué tengo que salir a aclarar esto?”.