Burlando dio detalles escabrosos de la autopsia a Silvina Luna: "Material duro"

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna en la causa contra Aníbal Lotocki, reveló detalles sobre el examen ordenado por la justicia. Qué dijo la abogada del médico acusado.

Este lunes se llevó a cabo la autopsia al cuerpo de Silvina Luna. Fernando Burlando, abogado de la actriz y modelo en la causa que le inició a Aníbal Lotocki por presunta mala praxis, compartió los escabrosos detalles que se conocieron tras el procedimiento ordenado por el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, Luis Alberto Schelgel.

"Se pudo extraer material que había sido oportunamente inyectado suponemos por (Aníbal) Lotocki", sostuvo Burlando, en diálogo con Intrusos. Además, informó que presentó a Ezequiel Luna, hermano de la actriz, como querellante en una nueva denuncia contra el médico, que ya recibió una condena de 4 años de prisión por "lesiones graves", pero continúa en libertad porque el fallo no está firme.

"Presentamos a Ezequiel como querellante y solicitamos que se notifiquen a todas las partes de esta diligencia, que todavía no había ocurrido. Ahora vamos a tener que esperar todas las diligencias que se generan a partir de la diligencia de autopsia", explicó el letrado. Allí fue que explicó que su solicitud por postergar la autopsia fue "una diligencia como se realiza habitualmente",

En un principio, "la idea era que Ezequiel viera la autopsia por un ojo de buey pero le recomendamos que tal vez era algo muy fuerte para ver y, aquí los médicos, le recomendaron exactamente lo mismo", remarcó Burlando. "Personalmente estoy tranquilo, vi como realizaban la diligencia y me parecieron super profesionales todos", agregó en la nota que le concedió al programa de América TV.

"Esta denuncia es por homicidio, son los mismos hechos pero un resultado diferente", señaló con respecto de la anterior demanda iniciada por la misma Silvina. En este caso, "se está investigando si hubo un nexo causal entre el material que le aplicó Lotocki y el resultado muerte. En función de lo que hablamos con muchos profesionales, esa situación estaría probada"., remarcó Burlando.

Si bien el resultado de la autopsia todavía no está disponible, Burlando contó que "sacaron mucho material, en glúteos, en las piernas, detrás de la rodilla también". "Un material pesado y duro. Y, evidentemente, en el ciático tenía parte de este material que eran como piedras", precisó el letrado.

La abogada de Aníbal Lotocki podría pedir la nulidad de la autopsia de Silvina Luna

Aníbal Lotocki, el médico que le realizó las intervenciones quirúrgicas a Silvina Luna, recién apareció en público el domingo por la noche, cuando protagonizó un altercado con un periodista de América TV que se encontraba afuera de su casa. La encarga de hablar con la prensa en las últimas semanas fue su abogada, Ileana Lombardo. “Yo ya dije todo lo que tenía que decir, de todas maneras posibles, nadie quiere escuchar. Así que no hablaré por ahora. La doctora Lombardo dice que va a hablar, pero no sé a qué hora”, señaló el doctor a la producción de Bien de mañana, tras la muerte de la exparticipante de Gran Hermano.

Fue así que Lombardo le concedió una extensa entrevista a el Diario de Mariana el pasado viernes y lo primero que mencionó fue el pedido del fiscal general Sandro Abraldes, quien le solicitó a la Cámara Nacional de Casación que ordene la preservación del cuerpo de Silvina Luna para realizar la correspondiente autopsia. “El tribunal decidió que se ordenaba la preservación de los restos para una eventual autopsia que se realizará en otra causa, no en esta. Por eso es que la autopsia hasta el momento no se hizo”, indicó.

De inmediato, Mariana Fabbiani la interrumpió y le preguntó: “¿Le puedo hacer una pregunta personal doctora? ¿No le genera un conflicto moral estar defendiendo a Lotocki en este momento?”. “Yo estoy convencida de la inocencia de mi cliente; si no, no lo defendería”, afirmó la abogada.

“Vi todas las pruebas que se produjeron en la causa, escuché médicos hablar del tema; hay pericias que hizo el cuerpo médico forense. Lo cierto es que Lotocki fue condenado en esta causa, a eso no lo discutimos, y por eso hemos recurrido la sentencia en casación, actualmente. El punto es que la sentencia estableció que no había nexo causal entre la cirugía o el implante del producto médico que está en discusión con las enfermedades que invocan las pacientes. Esto lo dijo el cuerpo médico forense”, expresó la letrada.

Tras ese reportaje, este lunes volvió a hablar, esta vez con A La Tarde, y advirtió que si encuentran alguna anormalidad pedirán la nulidad del examen al cuerpo de Luna. "Si se hizo de algún modo que pueda afectar los derechos de nuestro representado, plantearemos que se lleve a cabo otro examen. Si todo se hizo correctamente, no va a haber ningún problema", señaló.

Al finalizar, Lombardo explicó que esperan contar con la filmación de la necropsia para poder comprobar si todo se realizó correctamente. "Podrían ocurrir un montón de cuestiones que nos hagan dudar de la autopsia. Lo primero que hay que ver la grabación de la autopsia. Ver que no tenga ningún corte ni edición", sentenció.