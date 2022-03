Benjamín Vicuña habló tras la polémica con su mamá: "Lo peor que me puede pasar"

En una reciente entrevista, Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre el lado b de su fama y los escándalos mediáticos en los que figura.

En los últimos días, la familia de Benjamín Vicuña estuvo involucrada en fuertes escándalos mediáticos, especialmente Isabel Luco Morandé, la madre del actor. Las versiones apuntaban a que la progenitora de Vicuña mantendría un mal vínculo con "La China" Suárez. En medio de estos rumores y suposiciones, el artista chileno rompió el silencio y contó su percepción sobre la situación.

En diálogo con PrimiciasYa, Benjamín Vicuña rompió el silencio sobre los escándalos en los que se vio involucrada su mamá. En las últimas semanas, habían surgido varias versiones que aseguraban que Isabel querría recuperar la casa que su hijo le había regalado a "La China" Suárez. Por este motivo, el actor se mostró bastante en desacuerdo en que se hable sobre su familia de forma pública y mediática.

"Que mi mamá ya sea un personaje en la farándula es lo peor que me puede pasar", expresó Benjamín Vicuña en esta entrevista. Asimismo, el actor también contó que mantiene un gran vínculo con su mamá, independientemente de las polémicas en las que se los involucra. "Yo vivo solo desde los 16 años, tengo un vínculo con ella maravilloso, de respeto, de cariño", aseguró.

Por último, Vicuña quiso "limpiar" el nombre de su mamá y aclarar que no hay ninguna relación entre lo que sucede en su vida personal y las opiniones de su madre al respecto. "Ella no tiene ningún tipo de injerencia sobre mi vida, ni mis decisiones, ni mis hijos, ni mis ex. Ella, como cualquier madre, desea llevarse bien con su nuera", subrayó.

En medio de las versiones que enfrentaban a su mamá con "La China" Suárez, Benjamín Vicuña dejó de seguir a su ex suegra en Instagram. Por esta actitud que despertó la sospecha de muchas personas, el actor también se pronunció al respecto y aseguró que no había un motivo específico, sino que se trataba de una decisión personal. "Esas cosas no son noticias, ya es una etapa cerrada", sentenció.

El nuevo proyecto de Benjamín Vicuña

Luego de enfocarse en proyectos internacionales, Benjamín Vicuña regresará a la televisión argentina. El actor protagoniza la nueva ficción de Telefe y Paramount +, llamada El Primero de Nosotros.

Esta telenovela con gran carga emocional y con un elenco conformado por varias importantes figuras del espectáculo conforma una de las mayores promesas del canal para este 2022. La telenovela comenzó a grabarse en mayo del 2021 y llegará a la pantalla chica en las próximas semanas: el 21 de marzo.