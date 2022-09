Así fueron las últimas horas de Marciano Cantero antes de morir: "Hoy estaba mejor"

Desgarrador: así fueron las últimas horas del cantante con vida. Marciano Cantero atravesaba un duro momento de salud que no pudo superar.

Murió "Marciano" Cantero y con él se fue un pedazo importante del rock nacional. Su legado en Los Enanitos Verdes será inclaudicable, y es por eso que el público lamenta su temprana partida. Lo cierto es que las últimas horas del artista fueron difíciles, ya que atravesaba un complejo momento de salud.

Fue el hijo de Cantero quien, en rueda de prensa desde la provincia de Mendoza, confirmó el deceso de Marciano y explicó: "Estaba muy complicado después de la operación de riñón y lamentablemente no pudo superar estas complicaciones. Queremos agradecerle a todos los fans, a todos los amigos de la vida, a la familia, todos los rezos y el apoyo que hemos recibido estos días. Quiero agradecerle a la clínica de Cuyo, fueron unos genios absolutos".

Aludiendo a una operación de riñón que no pudo superar su padre, el hijo de Marciano Cantero agregó: "Cada día con él fue un regalo, la verdad y no puedo dejar también estar feliz por el gran hombre que era y por todo el amor que que le devolvieron estos días. Después de la operación tuvo momentos no tan buenos, pero hoy estaba un poco mejor, pero la situación era crítica. La verdad es que no, no era bueno el panorama".

"Recuérdenlo no sólo como el compositor el cantante el artista que era, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo. Él siempre decía en las entrevistas que Amigos la compuso porque quería que algún día su hijo sea su mejor amigo y se cumplió. Él lo sabía, así que eso me deja tranquilo", añadió el hijo de Marciano Cantero, contando la historia de uno de los grandes hits que tuvo el cantante a lo largo de su carrera.

Falleció Marciano Cantero, el cantante de los Enanitos Verdes

Falleció Eduardo "Marciano" Cantero, el reconocido cantante y compositor del grupo de rock nacional Enanitos Verdes. El músico se encontraba internado hace varios días con un diagnóstico de salud reservado, pero, según trascendió, en la tarde del jueves 8 de septiembre terminó por fallecer en Mendoza.

El compositor de éxitos que marcaron la historia del rock argentino como La muralla verde y Te vi en un tren, falleció a los 62 años en la Clínica de Cuyo de la Ciudad de Mendoza. Cantero se encontraba internado desde finales de agosto, pero su estado de salud se agravó en los últimos días.

Según se conoció, el artista había ingresado al hospital de urgencia al manifestar un fuerte dolor abdominal. Luego de realizarle los exámenes, detectaron que padecía de una afección renal y se mantuvo bajo observación médica. Sin embargo, sus familiares informaron que su estado empeoró el 7 de septiembre.