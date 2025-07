Aníbal Pachano se sinceró sobre su peor miedo: "Voy a hacer un tratamiento".

A pocas semanas de haber anunciado que nuevamente tenía cáncer, Aníbal Pachano abrió su corazón y habló sobre cómo atraviesa este enfermedad. Precisamente, esta recaída ahora lo agarra en un momento muy vulnerable: está a punto de convertirse en abuelo por primera vez y eso le genera ciertos "miedos".

En una reciente entrevista que brindó con Infobae, Pachano habló de este momento tan particular de su vida en donde tiene muchas emociones encontradas. "Se disparó nuevamente el cáncer, estoy recién operado y en recuperación, eso me tenía muy preocupado. Por más que yo sea un resiliente de la vida y de la enfermedad, eso no me deja de preocuparme", empezó por decir.

En este marco, contó que, pese a lo difícil de la situación, dará batalla por poder disfrutar a su nieto. "Cuando Sofía me contó con una sorpresa que iba a ser abuelo se me cruzaron muchas cosas por la cabeza porque yo sabía que iba a un estudio muy particular, que es el PET, donde te escanean con radiación todo el cuerpo", empezó por contar. Asimismo, sumó sobre el "miedo" de no poder disfrutar con su nieto: "Ella me tenía que decir que estaba embarazada porque me tenía que dar una razón por la que no me podía acompañar. Para mí ser abuelo va a ser toda una experiencia, ojalá que la pueda disfrutar".

Finalmente, aseguró que también está enfocado en su salud mental, ya que quiere brindarle su mejor versión a su nieto luego de "haberse equivocado" varias veces en la vida. "Tengo ganas ahora de sentarme un rato con el psiquiatra para hablar un poco del aquí para adelante. En esta vida no me puedo quejar de nada, de resiliencia, tuve más aciertos que errores, he sido un tipo absolutamente positivo, y siempre estuve bien", sentenció.

Aníbal Pachano y sus ganas de salir adelante

Pese a la gran cantidad de problemas de salud que tuvo en su vida, Aníbal Pachano sigue siendo un luchador. Precisamente, en este momento, quiere enfocarse en su recuperación y disfrutar muchos años más. “Este es el mismo cáncer que va disparando a distintos lugares. Primero fue a un pulmón, después del segundo pulmón se disparó al cerebro, y del cerebro a la suprarrenal. Volvió a activarse desde el pulmón, se disparó a la suprarrenal derecha y me operaron el 30 de junio", confesó.

Por último, finalizó: "Se hizo la operación y sacaron el tumor. Ahora están haciendo los análisis finales y hay que esperar 15 días más los resultados de la biopsia. Seguramente voy a hacer todo un tratamiento oncológico a partir de agosto y voy a ponerle toda la fuerza y la garra que toda la vida puse y más con todo esto que está sucediendo a favor en la familia, la alegría que viene un nieto, hijo de mi hija maravillosa… Así que, hay que ponerle garra y mirar para adelante”.