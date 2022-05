Ángel de Brito filoso contra Luis Ventura: "Me parece mal"

El conductor de LAM apuntó directamente contra el presidente de APTRA por un detalle no menor de la organización de los Premios Martín Fierro.

La noche de los Premios Martín Fierro dejó mucha tela para cortar. Los artistas invitados pudieron expresar su parecer sobre la ceremonia, la organización y la entrega de premios. En esta oportunidad fue Ángel de Brito el que fiel a su estilo, se manifestó en contra de la decisión de Luis Ventura de no invitar a alguna personalidades que eran claves en algunos momentos de la gala.

En diálogo con Revista Gente, Ángel de Brito comentó su parecer sobre el homenaje a Diego Armando Maradona, aunque la entrevista fue en los instantes previos al comienzo de la alfombra roja, el periodista tenía en claro que una de las decisiones de Luis Ventura le había parecido mala. La periodista le preguntó qué pensaba de que Dalma y Giannina no hayan estado invitadas junto con su hermanito Dieguito Fernando.

Ángel de Brito manifestó: "Escuché a Dalma que se quejó con razón. Me parece que pos delicadeza tendrían que haber ivitado a todos los hijos, seguramente no iban a venir, pero por lo menos invitarlos porque es a "La Noche del Diez" el homenaje y a Diego en particular, asique estaría bueno que los hijos estpen presentes. Va a estar Claudia seguramente en la mesa de Masterchef, pero los otros hijos no van a estar, sólo Dieguito. Me parece mal que no las hayan invitado. Me parece que tiene que ver con las internas de Ventura con ellas".

De esa forma el conductor de LAM dejó muy en claro lo que piensa respecto de la ausencia, no solo de Dalma y Giannina, sino también de Diego Armando y Jana. Porque sin bien seguramente no todos podrían asistir, lo que vale es la intención de que todos los hijos de Diego Armando Maradona puedieran estar presentes en la gala de los Premios Martín Fierro para presenciar el homenaje que se hizo para su papá.

Ángel de Brito habló de la ausencia de los programas de espectáculos en las ternas

Ante la consulta sobre la falta de la terna de programas de espectáculos, el periodista expresó: "Me parece mal porque está toda la televisión ternada menos los programas de espectáculo. Hay dos mil y la tele habla de espectáculos todo el tiempo, en los noticieros, en los magazine, en casi todos los programas se habla del tema asique me parece que tendría que incluír a todos los programas por lo menos dentro de las ternas, después que voten lo que quieran".