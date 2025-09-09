Alex Caniggia sorprendió a todos con una foto con los dedos en V

Alex Caniggia ha vuelto a hacer un "Alex Caniggia". El hermano de Charlotte y Axel es más que reconocido por sus excentricidades, sus formas de hablar y su personalidad tan marcada. "El Emperador", como se hace llamar, se vuelca constantemente a las redes sociales y su contenido siempre genera repercusión.

Su último posteo lejos estuvo de ser la excepción. Con apenas dos palabras y una foto, generó más de siete mil "likes" y superó los 400 reposteos. "Viva Perón", redactó con todas las letras en mayúscula, mostrándose además con los dedos en V, una seña que distingue al movimiento peronista.

Alex Caniggia y su posteo con los dedos en V.

En los comentarios, mucha gente le atribuyó esto a Melody Luz, la expareja de Álex y con quien comparten una hija, Venezia. "Melody hermana conta tu secreto…"; "MELODY TKM" y "Melody, candidata del PJ. Te lo mereces" fueron algunos de los muchos comentarios que dejó la gente, mientras que otros le dieron la bienvenida "a las fuerzas del pueblo" y hasta le preguntaron si "no era más libertario".

El posteo de Caniggia, horas después de la derrota electoral de LLA

Al parecer, nada motivó de manera puntual que Alex Caniggia haga esa publicación, aunque sí es cierto que resulta un detalle no menor el hecho de que se produjo menos de 24 horas después de la victoria del peronismo en las últimas elecciones, las que se efectuaron en Buenos Aires el último domingo.

En las mismas, La Libertad Avanza sacó poco más del 33% de los votos de los bonaerenses y se adueñó de apenas dos de las ocho secciones electorales, quedando 14 puntos por debajo del Frente Patria. Además, el peronismo se atribuyó 21 de las 46 bancas que se debían renovar en Diputados, mientras que los liberales obtuvieron 18. En cuanto a los Senadores, Fuerza Patria mantuvo 13 de los 23, más que los 8 que se adjudicó LLA.