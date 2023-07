Alex Caniggia lanzó un pedido contundente tras el nacimiento de su hija: "Acciones legales"

Alex Caniggia utilizó sus redes sociales para hacer una advertencia firme hacia sus seguidores y a los medios de espectáculos. El posteo del mediático que acaba de ser padre primerizo.

Alex Caniggia realizó un fuerte pedido a través de un posteo hecho en sus redes sociales en el marco del nacimiento de su primera hija con Melody Luz. El mediático que trabaja en El Trece utilizó su cuenta oficial de Instagram y puso en aprietos a todos los programas dedicados al mundo de la farándula. "Respeten", lanzó.

El sábado 15 de julio, Alex Caniggia se convirtió en padre por primera vez con Melody Luz, la bailarina que conoció cuando fueron participantes de El Hotel de los Famosos, reality show que condujeron Leandro "Chino" Leunis y Pampita por El Trece. En este contexto, el actual conductor del ciclo Los Desconocidos de Siempre lanzó un mensaje inesperado en sus redes y replicó una historia publicada por su abogado Alejandro Cipolla.

El posteo de Alex Caniggia en su cuenta de Instagram.

"Respeten. Por razones personales, Alex Caniggia y Melody Luz tomaron la decisión de que ningún medio de difusión muestre la imagen de su hija", escribió el letrado que representó hasta hace poco tiempo a L-Gante. Y añadió: "En caso de no cumplir con la voluntad de los mismos, se iniciarán acciones legales contra esos periodistas y medios".

El comunicado de Cipolla fue compartido por Alex Caniggia, destacando así el hecho de ocultar la cara de su hija recién nacida. "Se recuerda que los menores de edad poseen derechos absolutos en cuestión de imagen y difusión", concluyó el abogado.

Alex Caniggia le pegó a L-Gante donde más le duele: "Te dejó"

Las fotos de L-Gante y Wanda Nara en los Premios Gardel 2023 continúan generando polémica. Además de reavivar los rumores de romance entre el músico y la conductora de MasterChef, las imágenes hicieron volver a surgir la pelea entre el cantante y Alex Caniggia. El conflicto entre ellos nació a finales del 2022, cuando el hijo de Mariana Nannis salió a criticar su música, lo que desató un fuerte ida y vuelta en las redes sociales.

Esta vez, el enfrentamiento nuevamente fue virtual y fue el conductor de Los desconocidos de siempre quien inició el ataque. "Aunque el mono se vista de seda, mono queda. Barats. ¿Quién chorrea más grasa? #FULLBARATS", preguntó, etiquetando a ambos en una foto de la ceremonia.

Molesto por el destrato, el referente de la cumbia 420 respondió con una picante frase, haciendo referencia a la conocida mala relación del joven con su padre, Claudio Paul Caniggia. "Cuando tu papá te acepte, te aceptamos la crítica", sentenció Elián, redoblando la apuesta.

Horas más tarde, Alex volvió a subir contenido a Instagram: "#HighSociety Con clase se nace". Y aunque no hizo referencia a L-Gante, todos sus seguidores entendieron que se estaba refiriendo él. Pero si a alguien le quedó alguna duda, este jueves sí le dedicó una historia al músico y un repudiable comentario a Wanda: "Mi reina madre y viejo me criaron en Europa... a vos te dejó tu viejo por tener cara de opa... no sabés ni expresarte, que mal te hace la falop...si hasta ves linda a Wanda pero la vestís de blanco es un lavarrop.!!!