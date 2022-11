Alex Caniggia bardeó a L-Gante y el cumbiero explotó: "Más grande"

El hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis apuntó contra la música del cumbiero y recibió una dura respuesta. L-Gante se defendió tras la acusación de Alex Caniggia.

Alex Caniggia recibió duros dardos por parte de L-Gante, después de las críticas que el influencer le hizo al cantante de cumbia. El intérprete de Bar y El Último Romántico arremetió contra el ganador de El Hotel de los Famosos por la manera en que consiguió notoriedad mediática, gracias a la fama de sus padres.

"Qué temón man, esto sí es música", escribió Caniggia en alusión al hit de los 90 I'm Too Sexy. Y agregó: "Qué L-Gante ni L-Gante, qué trap ni trap, ¿o no? Aguanten los 80 y los 90... Qué L-Gante, ni esa música de hoy en día pedorra”.

L-Gante apeló al humor y se desquitó con todo contra Caniggia: "Pero mi cadena es más grande que la tuya lelu lelu. El hijo de Caniggia te falta 900 gramos para hablar de mi , mi música podría ser pedorra pero por lo menos lo que tengo me lo gané yo y a la gente le trasmito que ellos también pueden. Si no fuera por tu papá vos serías el más barato a la hora de comprar gentileza y mentalidad . Abrazo".

Fuerte declaración de Moria Casán sobre el supuesto amor entre L-Gante y Wanda Nara

"Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no se puede. No me lo creo, Wanda es divina y él también, pero no hay química. El chico es divino, yo lo tuve con su mujer, que le dio de tomar la teta a la beba ese día y la verdad que Tamara es divina, es monísima", comenzó su descargo la diva que reemplazó a Flor Peña en la conducción de La Puta Ama. Y agregó: "Se tiene que cuidar mucho ese chiquito. Es de esas personas que tienen mucha carrera de golpe, lo tienen que cuidar un poco".

L-Gante habló en la mesa de Mirtha Legrand sobre su relación con Wanda Nara y soltó: "La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos. Es linda mujer. Me ha inspirado un par de frases. No puedo decir nada porque le voy a filmar el videoclip y la gente me lo filtra rápido". La conductora de televisión le consultó al cantante si estaba enamorado de la madre de las hijas de Mauro Icardi y él respondió: "No, enamorarme no. Eso es un montón todavía. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex".