Alejandro Fantino habló de su devoción por una figura religiosa: "Es muy cumplidor"

En el día de este santo, Alejandro Fantino reveló de dónde nació su devoción religiosa que "crece permanentemente".

Cada 19 de abril se celebra el Día de San Expedito, el santo al que Alejandro Fantino le tiene gran devoción. En esta fecha importante para la fe religiosa, el periodista reveló por qué eligió a esta figura para venerar y tomar como referente dentro de sus creencias. Entre sus motivos, el conductor de América TV aseguró que "es un santo muy cumplidor con el 'ahora'".

En una reciente entrevista que dio con La Nación, Alejandro Fantino habló de su devoción a San Expedito y su historia con esta figura religiosa. Desde hace muchos años que el periodista no se molesta en ocultar su veneración hacia el santo, ya que en sus redes sociales y en la televisión siempre se muestra acompañado por una estampita o una estatua que representa a San Expedito. "Me encontré con el santo por primera vez casualmente, hace muchísimos años. Te diría que unos veinte años, un poco más, un poco menos", reveló Fantino al respecto.

Consultado por los motivos que lo llevaron a seguir a esta figura, Alejandro Fantino se sinceró por completo y contó que "siente que todo lo que le pidió, se lo cumplió". "Muchas veces cuando alguien está con necesidad no puede esperar, es un santo muy de cumplirte rápidamente lo que pedís. Por supuesto que no se puede medir la efectividad de un santo, pero éste es un santo cumplidor y bueno, que siento que ‘se ocupa’ metafísicamente de tu pedido", aseguró el conductor de Intratables y destacó que "lo hacía motorizar la fe".

En este marco, Fantino reveló cuánto lo había ayudado San Expedito en durante su vida. "Le pedí algunas cosas: que me protegiera, que me ayudara en mis trabajos, que me ayudara en cuestiones mías personales… y la sensación que tenía cada vez era que él respondía, que él me ayudaba", se sinceró. "Siento que le pido intervención ante Dios y esa intervención se canaliza perfectamente por él. Así que mi devoción crece permanentemente", aseguró.

Por otro lado, Alejandro Fantino contó que conoció a San Expedito de forma casual hace cerca de dos décadas atrás. Todo comenzó cuando una mujer se acercó a pedirle ayuda y él notó que ella llevaba una remera con una estampa del santo, pero en ese momento el desconocía totalmente de qué se trataba esa figura. "Yo después busqué contactarme con ella y busqué su dirección, pero no la encontré nunca, nunca, nunca", develó Alejandro como si se tratara de una aparición divina. "Lo que más me había quedado grabado de ella era esa imagen que llevaba puesta. Así que investigué quién era en su remera. Y a partir de ahí empecé a seguirlo", sentenció.

Día de San Expedito: qué significancia le da Alejandro Fantino

Aunque cada 19 de abril las personas devotas a la fe católica celebran el Día de San Expedito, Alejandro Fantino no suele darle mucha importancia a la fecha. "No le dedico ese día porque me acompaña diariamente y en mi casa yo tengo una imagen del santo al lado de la Virgen de Salta y al lado de la Virgencita de San Nicolás y como los tengo en un pasillo de mi casa donde cuando pasás te lo encontrás", confesó el periodista.

"Además lo llevo a todas partes… Y hacerlo, compartirlo, difundirlo, me parece que es una hermosa manera de agradecerle tanto", sentenció el conductor de televisión luego de asegurar que para él "todos los días es el día de San Expedito".