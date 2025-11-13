Alejandro Fantino debió ser operado de urgencia.

Alejandro Fantino preocupó a sus seguidores al revelar que fue sometido a una cirugía en las últimas horas. El periodista, que actualmente se reparte entre su plataforma Neura y el canal de streaming Carnaval, contó que debió operarse el tendón de Aquiles izquierdo, una intervención que requerirá una recuperación prolongada.

A través de su cuenta de Instagram, Fantino comunicó la noticia con una foto desde la clínica y un texto optimista sobre su salud. “¡Listo! En unas horas a casa. Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”, escribió junto a una imagen en la que se lo ve sonriente, pese a la situación.

Alejandro Fantino compartió fotos desde la clínica.

El conductor, de 53 años, mantiene una relación muy cercana con el deporte y especialmente con el tenis, una disciplina que practica desde hace años y que forma parte de su rutina diaria. Por eso, la lesión que lo llevó al quirófano representó un duro golpe para su estilo de vida. Aun así, Fantino se mostró con buen ánimo y enfocado en su rehabilitación.

De qué se graduó Alejandro Fantino

En agosto de 2024, Alejandro Fantino celebró otro gran logro personal: se recibió de Licenciado en Filosofía, tras defender su tesis universitaria. “Hoy, después de muchos años de dedicación, de trabajo, de estudios y lecturas, vine por fin a defender mi tesis y así completar formalmente mi carrera de Filosofía”, contó emocionado. “El pensamiento filosófico es un camino permanente, un oficio que implica preguntarse por la totalidad de las cosas y habitar la humildad del saber que no se sabe”, reflexionó el periodista.