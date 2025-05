Octavio, el hijo de 31 años de Luis Majul, es politólogo y músico.

Octavio Majul, hijo del reconocido periodista y conductor Luis Majul, acaba de convertirse en tendencia por sus dichos en contra de la ideología política de su padre. Con 31 años y un currículum académico sólido, Octavio es politólogo y doctor en Ciencias Políticas por el CONICET, formación que lo distancia en más de un sentido del enfoque mediático del periodista.

Además, el joven es músico e integra la banda de rock Fonso y Las Paritarias, donde se desarrolla como percusionista. Hace poco, debutó como panelista en DDM, ciclo que conduce Mariana Fabbiani en América TV, aunque duró solo algunos meses integrando el staff. Si bien esta fue su primera experiencia frente a cámaras, su vínculo con los medios no es nuevo: tiempo atrás trabajó como productor en La Cornisa, el emblemático programa de su padre. Sin embargo, siempre prefirió mantenerse en un perfil bajo.

Octavio Majul habló de su padre en una entrevista con Radio Metro.

En una reciente entrevista distendida con Clarín, Octavio se mostró honesto y algo tímido, confesando que apenas hace unos años comenzó a usar redes sociales y que la exposición pública no le resulta del todo natural. También habló con humor sobre sus primeras experiencias en la televisión, recordando su fallido intento de convencer a Chiche Gelblung para asistir a un programa de su padre sin siquiera mencionar su parentesco, por vergüenza.

Además, dejó claro que si bien no comparte todas las ideas políticas de su familia, nunca sintió un rechazo significativo por su apellido durante su paso por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Al contrario, aseguró haber encontrado allí un "espacio de pertenencia hermoso".

Octavio Majul defenestró a su padre: “A él no le importa la verdad”

En una entrevista con Cayetano en el programa No trates de entenderlo (Metro 95.1), Octavio Majul dejó en claro su distanciamiento ideológico con su padre, el periodista Luis Majul, y no escatimó en críticas hacia él ni hacia el presidente Javier Milei. “Milei es la victoria de la performance, es un performático Milei. ¿Se pueden decir malas palabras? Es un culo roto”, lanzó Octavio, en una de las frases más resonantes de la charla.

Lejos de evitar temas familiares, el músico y performer abordó con franqueza el vínculo con su padre y sus diferencias. Si bien aseguró que no mantiene una relación tensa con Luis, fue contundente al señalar: “A él le importan los efectos políticos de lo que dice y no la verdad”. Además, confesó que no consume el contenido periodístico de su padre porque considera que le haría mal.

Octavio relató que la última vez que se vieron discutieron sobre “una grieta moral”. “Yo estaba del otro lado”, dijo, y explicó que le pidió empatía a Luis “respecto a los efectos de sus palabras”, aunque reconoció que es difícil lograrlo “con alguien de su edad”.

“De chico, pasaba tiempo separando a los kirchneristas de mi viejo”, recordó entre risas, dejando entrever que esas tensiones ideológicas siempre formaron parte de su entorno familiar.