Óscar González Oro volvió con un exnovio.

Óscar González Oro habló sobre su presente amoroso y reveló que tiene ganas de darle una segunda oportunidad a un exnovio y hacer "borrón y cuenta nueva". "Prefiero malo conocido", sentenció El Negro, con nostalgia.

“Estoy por enamorarme, pero no es que lo haya visto. Ya lo conozco, fuimos pareja. Estamos charlando, estamos viendo”, confesó el conductor macrista, en diálogo con Catalina Dlugi (Agarrate Catalina, La Once Diez), asegurando que no se lleva para nada bien con la soledad y disfruta estar bien acompañado.

Y aseguró, entre risas: “Prefiero malo conocido que bueno por conocer”. Cabe destacar que el conductor radial blanqueó su último romance en febrero del año pasado, cuando presentó oficialmente al analista de sistemas Julio Guitart, luego de haberse separado de Guillermo D'Anna, otro de sus novios recientes.

Con el corazón roto por tantas relaciones fallidas, El Negro decidió volverse misterioso al hablar de esta conquista: "Lo quiero mucho y sé que me quiere mucho. Es probable que haya una segunda oportunidad”. Las declaraciones llegan días después de que el conductor lanzara preocupantes mensajes en su Instagram, confesando que se siente "apabullado y agobiado por la soledad", desde su nueva residencia en Punta del Este, Uruguay.

“Si nos amamos en un momento en el que nos llevábamos bien, podemos volver a llevarnos bien y amarnos. Pero no depende solo de mí. Si dependiera nada más que de mí, estaría acá, sentado frente a mí; pero él está pensando: viene de un proceso que no le hizo bien, hay que dar tiempo a las cosas”, indicó, ante una Catalina clamando por la primicia.

Además, remarcó que no se encuentra depormido pero que simplemente tuvo la necesidad de compartir sus sentimientos de tristeza: “No soy el único, hay millones de personas así, lo que pasa que yo lo expreso y las otras personas no lo dicen. Me asombró la repercusión que tuvo, pero no estoy deprimido ni al borde de suicidarme”.

“A mí me gusta estar en pareja. No me gusta estar sin pareja, sin tener alguien con quien compartir, con quien desayunar, con quien caminar. Y prefiero malo conocido que bueno por conocer”, cerró, esperanzado ante el nuevo romance que florece en su vida.