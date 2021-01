Una de las grandes discusiones dentro del fútbol argentino pasa por quién es el equipo "más grande" y con mayores hinchas en nuestro país. Por eso, en encuestas que se realizaron cientos de veces en los diferentes programas deportivos, ESPN F90 volvió a la carga y a través de sus redes sociales intentaron conocer de qué club son fanáticos sus televidentes. Pero más allá de los resultados, los integrantes del programa que comanda Sebastián Vignolo se animaron a votar y hasta algunos, mostraron a qué club.

Desde una videollamada, el cronista que cubre a San Lorenzo, Juan Carlos Pellegrini, fue instado a votar y ante su falta de respuesta, chicaneó a sus compañeros: "Si votan todos, a ver Cholo, ¿por quién votás? Yo voto, si lo hacen Pollo y Bulos...". Divertido y ante las risas de sus compañeros, Cholo Sottile tiró: "Yo fui a votar pero no está la Selección, profe". Frente a esto, desafiante, el conductor se acercó a la pantalla para escanear el código QR y así votar.

"Pará, pará, tengo que buscarlo", dijo el Pollo Vignolo con el teléfono en la mano mientras scrolleaba el listado de escudos. Después de un rato, avisó: "Acá está, acá está" y como era de esperarse seleccionó a All Boys, equipo del que dice ser hincha y donde también hizo inferiores como futbolista. "Listo, gracias, ¿el documento? Es tan simple", tiró sobrando la situación.

La votación de los integrantes del panel:

Cuando le dijeron a Bulos, este expresó que "el voto es secreto" pero Vignolo insistió: "Es una linda experiencia, fascinante, no te la pierdas, te sentís liviano". Mientras que, al ver que Sottile se levantaba de su lugar, chicaneó: "Va el Cholo, eh. ¿Está la Selección? Señoras y señoras, vota el Cholo, a ver". Tras escanear el código, el periodista eligió a Vélez Sarsfield a pesar de que Bulos dijo "ahí pasó" cuando se vio el escudo de River en pantalla. Los periodistas se rieron y festejaron ante la elección.

Daniel Arcucci, sin ninguna sorpresa, seleccionó a Racing mientras Sottile intentaba convencer a Bulos de que se acerque a votar: "Negro, me siento libre, andá a votar, dejé de ser un rehén del secreto". Mientras que, por otro lado, Cai Aimar expresó: "Voy a votar con el corazón, para Rosario Central, porque me dio la oportunidad de entrar al fútbol grande". A pesar de esto, algunos se quejaron porque no dijo de qué club era fanático.

El momento más divertido se dio cuando se levantó Federico Bulos, quien decidió jugar a la incógnita a pesar de la amenaza de sus amigos y compañeros. Primero se le complicó para escanear el código QR y luego tardó bastante buscando al escudo que quería elegir. "¿Está midiendo bien, no?", dijo sonriente, disfrutando la situación. Cuando pasó el de Boca, todos le dijeron: "Ahí está, ya está, ¿a dónde vas? ¿Qué estás buscando?". Arcucci expresó: "Está buscando a Villa San Carlos" y Bulos, haciéndose el indignado, preguntó si se terminaba en All Boys. "Soy de Villa San Carlos, ¿qué querés que haga?", se quejó.

El Pollo Vignolo intervino mientras lo llamaban "tibio" por no animarse a decir su equipo: "Pone, Negro, si total... A esta altura". Ante esto, volvió a subir entre los escudos pero se fue detrás de cámara a votar mientras el conductor observó su elección. "Todos votamos en cámara, ¿por qué él no?", se quejó el Cholo. Y tras el voto, Vignolo sentenció: "Sí, votó, es auténtico". Mientras tanto, la producción puso en pantalla grande una imagen suya haciéndose la franja del Xeneize y todos estallaron de risa.

Los resultados finales

Más allá del divertido momento que se vivió en el piso, el Pollo Vignolo dio los resultados finales de la extensa encuesta. Boca se quedó con el primer lugar con el 35,3% de los votantes; River, segundo, con el 26,6%; Independiente, 8%; San Lorenzo, 6,1% y Racing, 4,8% cierra el Top 5. Seguido de estos, aparecen: Vélez con 3,2%; Newell's Old Boys con 2,9%; Talleres de Córdoba con 2,7%; Rosario Central con 2,3%; Estudiantes de La Plata con el 2%; Colón de Santa Fe con el 0,7% y último, ante la sorpresa de todos, Huracán con 0,6%.

"Tal vez mañana sigue", avisó el conductor del programa. Al aparecer los resultados, miró a su producción y se rió: "Como se abrazan, hay gente festejando. Vi un abrazo... Increíble". Y ante las posiciones del "Fortín" y la "Lepra", ironizó: "Notable la influencia de (Sebastián) Domínguez". El periodista y exjugador de ambos equipos, tiró: "Yo no hice nada, es todo de la gente".