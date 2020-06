Escándalo: Baby Etchecopar admitió que lo apretaron por criticar a Silvia Majdalani

El escándalo rodea a la gestión de Cambiemos por las operaciones de espionaje a periodistas que realizó la Agencia Federal de Inteligencia en su mandato. Ahora, el propio Baby Etchecopar, un militante férreo de Mauricio Macri, admitió que tanto él como uno de sus panelistas sufrieron aprietes por criticar a Silvia Majdalani, extitular de la cartera.

"En Argentina los políticos te pueden romper el culo pero no podes decir nada porque sos la oposición. Un día hicimos un comentario con Javier (Diaz) sobre Majdalani, un comentario mínimo, y explotó Buenos Aires. El teléfono tenía que ponerlo en un balde de agua y atender, estaba rojo. Y ahí lo empezaron a escuchar a él. No se por qué no a mi, no les intereso", lanzó el conductor macrista.

Y continuó: "Me acuerdo que me llamaban y me decían: Boludo, vos le pisaste los pies al peor, te metiste con Majdalani, ojo con esta gente que es pesada, te va a costar. No sabes lo que vivimos. La gente me decía "¿estas usando moño?", no, son los huevos, los tenía acá arriba".

"Me decían que me iban a echar de todos lados. A este lo van a fusilar en Plaza de Mayo. Se ve que ahí te chuparon el teléfono para ver que sabías", cerró, siempre en un tono humorístico incomprensible para la gravedad de lo revelado.