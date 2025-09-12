Cerró el ferrocarril y quedó en el olvido: el pueblo fantasma en Salta, en el que viven menos de 10 familias y tiene cascada.

El ferrocarril era el alma de muchos pueblos a lo largo y ancho de la Argentina, que hoy, un siglo después del cierre de los ramales, quedaron en el olvido. Es el caso de Alemanía, una aldea salteña en la que habitan solo 10 familias, a pesar de la belleza de su paisaje, protagonizado por una enorme cascada. Si bien se encuentra a tan solo 100 km de la capital de la provincia, muy pocos la conocen. Hoy, sus pobladores apuestan fuertemente al turismo y buscan revivir lo que sus tierras alguna vez fueron.

La historia de Alemanía, el pueblo fantasma en Salta

La historia de Alemanía se remonta al siglo XX, cuando la Argentina apostaba al desarrollo del ferrocarril. Este pueblo era pensado como uno de los puntos neurálgicos del ramal C13 del Ferrocarril Belgrano, ya que uniría al país con la frontera chilena, específicamente los Valles Calchaquíes y la Quebrada de las Conchas. Fue así que, de ser casi inóspito, pasó a tener una población de 200 habitantes, un gran número por aquel entonces. Obreros y sus familias se acentaron, impulsando el comercio local.

Alemanía es un pueblo fantasma a solo 100 km de Salta capital.

En 1916 el rumbo de Alemanía cambiaría drásticamente. Y es que, producto de la Primera Guerra Mundial y las políticas estatales que comenzaron a dejar de lado a los ramales provinciales, las obras en el pueblo salteño se detendrían. Luego de mantenerse con mucho esfuerzo durante décadas, en 1971 la estación cerró definitivamente. La crisis que alcanzó la localidad fue tal que, llegó al punto de tener solo un habitante. Hoy, son 10 las familias que pelean día a día para revivir la magia de esta tierra.

Cómo está Alemanía hoy: el turismo como salvador

Las familias de Alemanía encontraron, como muchos otros pueblos provinciales, la salvación en el turismo. La vieja estación se convirtió en un Centro de Interpretación de la Quebrada de las Conchas, donde se pueden encontrar un restaurante, visitas guiadas y artesanías de los locales. En este sentido, la Quebrada de las Conchas es uno de los grandes atractivos del pueblo, al igual que su cascada, que se esconde entre paredones de piedra y el antigüo puente ferroviario, que marca el inicio del sendero hacia la misma.

Alemanía es ideal para planificar una escapada de fin de semana. A tan solo 100 km de Salta Capital, y con acceso por la Ruta Nacional 68, es uno de esos lugares a los que hay que ir al menos una vez en la vida. Para quienes la visiten puede ser un recuerdo para toda la vida, mientras que para los lugareños, la fuente que necesitan para mantener con fuerza a su pueblo.