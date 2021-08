Érica Rivas habló tras su conflicto con Casados Con Hijos: “Me siento sola”

La artista hizo alusión al feminismo en la industria cinematográfica y señaló las desventajas que sufren las mujeres en la sociedad patriarcal actual.

La actriz Érica Rivas se refirió en una reciente entrevista a su presente laboral, su relación con el feminismo e hizo una serie de críticas al sistema social actual, aún regido por el patriarcado. Tras su salida de la versión teatral de Casados con Hijos por su punto de vista feminista, la intérprete de María Elena Fuseneco habló sin tapujos sobre cuán sola se siente en la lucha antipatriarcal abocada a la industria actoral y enumeró algunas de las injusticias que sufren las mujeres de ese ambiente por su género.

“A mí la actuación me salva. Si no estuviera actuando ya estaría enferma. Más ahora en la época del covid. Pareciera que uno tuvo todos los síntomas. La actuación en mi fue sanadora”, expresó la estrella de Relatos Salvajes en diálogo con Jazmín Stuart y Mariano Hueter en su ciclo de entrevistas, Dac Ficciones Cortas, y así reveló cuán vital es la actuación para su salud física y mental.

Más tarde, la celebridad hizo referencia al feminismo en el cine y aseguró sentirse algo desolada en ese terreno, muchas veces incluso por acciones de las demás mujeres. “Lamentablemente en este tema me siento muy sola. Creo que el patriarcado está en todos lados, incluso en nosotras y eso es algo que hay que pensarlo todo el tiempo. Y saber todo el tiempo que estas loca, que sos una rayada, que sos una pesada, que sos una intensa”, expresó y, aunque no hizo alusión al tema de manera directa, reveló cómo fue su salida de Casados con Hijos. El año pasado, según su versión, Rivas había propuesto algunos cambios en el libro, ya que había chistes machistas y sexistas, pero, lejos de recibir sus intenciones, fue echada.

Las mujeres y la edad

“El tema de la edad es otro factor de opresión. Las mujeres cuando somos grandes, somos indeseables. El otro día me dijeron en el porno que está el término MILF, que es una categoría de las madres. En los hombres no hay. Otra cosa que pasa es que somos las mujeres las que compramos las entradas al teatro y al cine”, reflexionó Érica y siguió: “Yo tuve muchas ilusiones en muchos momentos que esto iba a cambiar. Pienso en las chicas jóvenes, todo lo que digo es para ellas, porque no creo que esto cambie para nosotras. Soy hincha pelotas que siempre dice y analiza las cosas, pero esto no cambia porque no nos juntamos de verdad”.