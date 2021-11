La pregunta al hueso de Susana a Wanda sobre Mauro Icardi: “¿Tuvo fiebre o no?”

Susana Giménez entrevistó a Wanda Nara y la conductora, fiel a su estilo, disparó varias preguntas sin filtro que sorprendieron a la empresaria.

Este martes finalmente llegó la esperadísima entrevista que Wanda Nara le dio a Susana Giménez para hablar del escándalo mediático que la empresaria protagonizó con Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez. "¿Mauro tenía fiebre?", preguntó bien directa y fiel a su estilo Susana. La consulta apuntó a saber si había pasado algo realmente entre la actriz y el futbolista durante el encuentro que tuvieron en París.

Mucho se habló sobre el escándalo mediático protagonizado por Mauro Icardi, Wanda Nara y "La China" Suárez que tuvo a toda la Argentina y a varios países más, en vilo durante semanas. Sin que ninguno hablara explícitamente del conflicto antes, finalmente Wanda Nara rompió el silencio de forma pública en una entrevista muy esperada con Susana Giménez, a quien considera su amiga. La charla se dio en un lujoso hotel de París con una vista impactante de la Torre Eiffel de fondo.

Fiel a su estilo, Susana fue al hueso en más de una oportunidad con preguntas sinceras sobre el escándalo de Icardi y "La China". "Él está arrepentido y yo le creo", aseguró Wanda Nara. Entre las preguntas más inesperadas, la diva de los teléfonos disparó: "¿Mauro tenía fiebre?". La consulta de Susana apuntaba al motivo que se rumoreó por el que "no pasó nada" durante el encuentro clandestino que tuvieron Mauro Icardi y "La China" Suárez en París.

Sorprendida, Wanda contó que no sabía eso pero que para ella, Icardi se equivocó y lo reconoció en el momento. "Entre ellos podría haber pasado de todo y no pasó", insistió la empresaria y representante. En ese sentido, Susana coincidió en que Wanda pudo perdonar al futbolista porque no había pasado nada, sino solo un intercambio de mensajes. La empresaria no estuvo tan segura con lo que expuso su amiga pero prefirió no discutir.

Wanda Nara reveló cómo encontró los mensajes de Icardi y La China Suárez

Sobre cómo encontró los mensajes entre Icardi y "La China", Wanda Nara reveló: "Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estabamos en un campo, las nenas andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro, y buscando encontré pantallazos de un chat con una persona muy famosa que ya saben".

"Al ser dos personas muy conocidas, y Mauro nunca hablaría de una cosa así, es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones. Estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años y tengo muy claro todo. Cuando no querés hablar, de todos lados empiezan a inventar. Es lógico", agregó Wanda Nara. A su vez, la empresaria aseguró tener "la culpa" de que su crisis matrimonial se viralice a lo largo y ancho del mundo.