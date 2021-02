El peor momento de Flor Torrente: su perro Kungcin atraviesa un difícil cáncer.

Florencia Torrente arrancó el 2021 con la peor noticia: su amado bulldog francés tiene cáncer y está peleando por su vida. Entristecida, la actriz le dedicó un amoroso posteo en sus redes sociales, donde recibió muchísimas muestras de amor y apoyo de todos sus seguidores. "Vamos a luchar al lado tuyo", escribió.

"Este chaboncin es un ser muy especial, nos alegra cada día y nos saca muchas sonrisas", arrancó escribiendo la hija de Araceli González en un posteo de Instagram que incluyó fotografías y videos de su querida mascota, Kungcin, que lucha desde hace dos meses contra un cáncer.

Y siguió, conmovida: "Hace casi dos meses que esta luchando contra un cáncer que nos trae, muy pocas horas de sueño, mucha angustia, e incertidumbre. Pero este viejo es tan especial, que cada día se encarga de mostrarnos que es feliz mientras pueda tener su pelota, su comida y a nosotros besándolo sin parar".

"Gracias Kungcin por cambiarnos la vida. Te amamos, y vamos a luchar al lado tuyo, porque como tu fuerza no hay ninguna. Cuiden y observen a sus pichones, hagan mas de una consulta con diferentes veterinarios. Si nosotros hubiésemos dado con el correcto a tiempo, los tumores no hubiesen avanzado tanto", señaló la ex participante del "Cantando 2020".

Para cerrar su emotiva publicación declaró: "Te amamos Kung Fu, aunque te tires unos pedos terribles y quieras comerte a Roma. (Estamos trabajando en ello) @guiiidox". Emocionados, los seguidores de la actriz le enviaron buenas vibras y mensajes de amor para su perro, deseándole una pronta recuperación para que pueda vivir más momentos de alegría y regocijo junto a su dueña.

Durante su paso por el "Cantando 2020" Florencia fue víctima de una cruel cámara oculta que le hicieron desde la producción de El Trece, provocándole un fuerte malestar. Después de hacerla sufrir, la actriz tuvo un ataque de llanto por impotencia. "Los odio boludos. ¿Qué mierda les pasa?", exclamó, antes de que en el estudio le confesaran que se trataba de una cámara oculta.