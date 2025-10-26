Tensión en la votación de Milei: un libertario se cruzó con un movilero en vivo

El periodista de A24 Roberto Maidana tuvo un intenso cruce con un militante libertario que lo insultó, en medio de la cobertura de la votación del presidente Javier Milei. La discusión se transmitió en vivo y dejó una de las perlas de las Elecciones 2025.

La pelea entre un militante de Milei y un periodista de A24

La pelea ocurrió mientras los medios aguardaban por la votación del presidente Milei, en la UTN de Almagro. De un momento a otro, el movilero pidió aire para escrachar a su agresor, un militante libertario que se jactó de odiar a los "kirchneristas" y acusó a Maidana de ser parte de ese grupo político.

En vivo, el periodista señaló al hombre que lo atacaba y resaltó: "No hace más que insultar, es un pobre desubicado. No sé por qué la Policía no lo saca. No entiendo por qué tengo que soportar a un energúmeno". Entonces, le puso el micrófono al libertario, quien se mostró muy agresivo.

"Ser kirchnerista es un insulto. Sacame esa mierda de acá ¿Para qué venís a donde estoy yo si sabés que te detesto? ¡Tomatelas!", apuntó el agresor. Por último, Maidana volvió a tomar la palabra y mientras se alejaba, lanzó: "El señor debe haber faltado varios días a la escuela, no sabe ni hablar sin insultar. Una vergüenza.

Por suerte, el episodio no pasó a mayores, pero el periodista se encargó de subrayar en varias oportunidades la falta de acción de la Policía para resguardar su trabajo.