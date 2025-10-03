Se conoció quién reemplazaría a José Luis Espert.

Karen Reichardt, una de las caras más populares de la televisión de los años 90, vuelve a ser noticia tres décadas después de su época de esplendor. La actriz, que brilló en Peor es nada y Brigada Cola, hoy se encuentra en el centro de la escena política al ocupar el segundo lugar en la lista de candidatos a diputados bonaerenses de La Libertad Avanza, detrás de José Luis Espert. La postulación de Reichardt toma mayor relevancia en un contexto donde Espert enfrenta cuestionamientos y denuncias por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Fanática de River Plate, defensora de los animales y sin experiencia previa en gestión pública, Reichardt asegura que esas pasiones marcaron gran parte de su vida. En la actualidad, conduce Amores Perros, un ciclo sobre adopción y cuidado responsable de animales que había comenzado en América TV en 2015 y que este año regresó a la pantalla de la TV Pública, bajo la órbita del gobierno libertario

Karen Reichardt podría reemplazar a José Luis Espert.

De esta manera, Karen Reichardt se suma a la lista de celebridades que deciden dar un giro en su carrera y apostar por la política, un terreno en el que todavía no tiene trayectoria pero donde ya comienza a generar debate. Al momento la famosa actriz no se expresó respecto a las denuncias y acusaciones que recaen sobre su compañero de lista.

El apoyo de Karen Reichardt a Javier Milei

En sus redes sociales, la actriz no esconde su entusiasmo por el rumbo político del país. Celebra las políticas de Javier Milei, aplaude la gestión del vocero Manuel Adorni y asegura que “desde que Milei asumió todo mejoró”. El último aniversario del gobierno libertario lo conmemoró con un mensaje cargado de fervor: “Fue el mejor voto de mi vida. Cada día me levanto con esperanza”.