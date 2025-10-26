Espert reapareció, fue a votar y vivió un incómodo momento: "Ya está, suficiente"

José Luis Espert tuvo que enfrentar a los medios de comunicación.

José Luis Espert hizo su reaparición pública en el medio de las Elecciones 2025 y vivió un incómodo momento. El excandidato a diputado nacional se presentó a votar, fue interceptado por los periodistas y se lo notó muy nervioso ante las preguntas de los medios.

El incómodo momento que vivió Espert cuando fue a votar

Espert, quien encabezaba la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires debió renunciar a su candidatura semanas atrás, luego de que se revelaran que recibió financiación de un empresario presuntamente vinculado con el narcotráfico. Desde entonces, su participación pública fue casi nula hasta este domingo 26 de octubre, en el que los medios lo esperaron en el colegio donde debía votar.

El economista llegó al lugar pasadas las 9.40 y fue interceptado al instante por periodistas y se vio obligado a hablar. Con mucha incomodidad, un tono bajo y un gesto serio, Espert apenas pronunció palabras genéricas sobre la jornada electoral y evitó referirse a la causa judicial en su contra.

Tras emitir el voto, los medios volvieron a la carga y se notó que el excandidato estaba aún más nervioso. "Es un día muy bueno para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia y es una excelente noticia", alcanzó a decir. Al tiempo que evitó responder una consulta sobre los allanamientos en torno a la causa que se dieron en los últimos días.

Espert llegó a la vereda, pero no pudo esquivar los micrófonos y terminó por lanzar un ultimátum, producto de su propia incomodidad: "Respeto el trabajo de ustedes, respétenme a mí. Ya les dije que todo lo que tenía que decir, lo dije al principio y lo ratifiqué recién. Ya está, suficiente". Sin poder reencontrarse con su familia, volvió a ingresar a la escuela y se lo notó presuroso por eludir a los cronistas, llegando a subir y bajar escaleras sin rumbo claro. "Siempre me consideré un ciudadano común y normal que quería hacer un aporte a la política", dijo también.

Finalmente, logró reencontrarse con su pareja y salió del establecimiento rumbo a un auto para abandonar el lugar con velocidad.

Por qué renunció Espert

El libertario fue denunciado por haber recibido un pago de 200 mil dólares, que él mismo confirmó, de manos de Fred Machado. Según sus propias palabras fue por un trabajo de "asesoría empresarial" y negó su vínculo con cualquier actividad ilegal. No obstante, la Justicia comprobó que el economista viajó al menos 36 veces en el avión de Machado, incluso compartiendo vuelo con él.

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", confirmó en Twitter el pasado 5 de octubre.