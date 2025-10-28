El Turco Asís explicó la razón por la que perdió el peronismo el domingo: “No sabe”

El Turco Asís explicó por qué el peronismo perdió las elecciones.

El Turco Asís fue invitado este martes a La Ley de la Selva, programa que conduce Alejandro Bercovich en C5N, para hablar acerca de la derrota del peronismo en las elecciones legislativas de este último domingo. "No la vimos venir, no sé vos", mencionó primeramente el conductor. "Por supuesto que tampoco la vi venir, nadie la vio venir. No la vio venir ni Santilli, tengo amigos que estuvieron con él y dicen que prácticamente descontaba que perdía entre por 5 y 9 puntos. Y finalmente terminó con un triunfo", sostuvo.

"Yo tenía que ganaba el peronismo por 5 o 7 puntos, que no iba a ser una humillación o goleada como el 7 de septiembre. Pero bueno, ocurrieron muchas cosas en el medio que después vos te lo explicás. Me parece a mí que el antiperonismo es mucho más fuerte y más vivo que el anticolonialismo", continuó el analista político.

En las elecciones debutó el sistema del BUP.

El Turco Asís le apuntó a las claves de la derrota del peronismo

Respecto a por qué los comicios terminaron de la forma en que lo hicieron, Asís explicó. "Me parece que trabajaron muy bien el tema del 'miedo kuka'. Eso entró perfectamente, es un problema ya cultural. Se movilizó el anti-kirchnerismo y el anti-peronismo. Me parece que de pronto tiene que haber una especie de resignación. Es decir, 'este es el candidato, el que puede evitar que vuelva el kirchnerismo'".

En ese mismo sentido, indicó: "Me parece que el kirchnerismo no sabe defenderse de los ataques. Identificaron muy bien al peronismo con tonelada de información detallada y demás. Y tiene éxito. Y la clase media compra, los empresarios compran". Por otra parte, ponderó: "Yo creo que este muchacho (Milei) no tiene nada que ver con la locura, me parece que es un vivo. Convenció a todos que a él la política no le interesa, que lo suyo es la ópera, que para la política está la hermana. Pero el impuso la candidatura de Espert, de Reichardt. Y en realidad, los dos grandes ganadores electorales de él son Patricia Bullrich y Diego Santilli, dos baluartes del Pro. Con Macri no se consagraron y se consagran después con Milei".

Finalmente, dejó en claro que esa forma de ser de Javier Milei no debería ser modificada, ya que sería un paso en falso para La Libertad Avanza: "Si con la disrrupción le va bien, ¿por qué cambiar?".