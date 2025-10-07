Imperdible reacción del Turco Asís al ver a Milei cantando en el Movistar Arena.

El Turco Asís reaccionó al show musical que brindó Javier Milei en el estadio Movistar Arena, en donde también se apersonó para presentar su nuevo libro llamado La construcción del milagro. La imperdible declaración del analista político sobre el llamativo papel del Presidente arriba del escenario.

Tras los primeros temas cantados por Javier Milei, Jorge "El Turco" Asís tomó su cuenta de X (ex Twitter) para manifestarse sobre lo que estaba viendo. Lejos de utilizar las metáforas y las palabras que lo caracterizan al momento de brindar un análisis político, el protagonista soltó una frase letal.

"No canta del todo mal El Gordito. Ampliaremos", exclamó El Turco Asís, en tono irónico. El tuit del analista político fue compartido por muchos usuarios de la famosa red social en la que Asís expresa diferentes opiniones sobre el plano político de la República Argentina. En este caso, escribió para hablar sobre el show musical de Milei.

El Turco Asís adelantó qué pasará con Milei tras el préstamo de Trump

El Turco Asís volvió a realizar un análisis político que alude a la actualidad del Gobierno de Javier Milei. En este caso, habló sobre el préstamo que Argentina tomará del Tesoro de Estados Unidos y las palabras no son para nada alentadoras.

Con Milei en Estados Unidos y ya habiéndose reunido con Donald Trump, las palabras del Turco Asís generan aún más ruido en los pasillos de Casa Rosada. Horas antes del cónclave, el analista político manifestó: "En el país de la fantasía se elabora la próxima decepción. La oralidad alude al préstamo providencial de Trump. Los que (aún) le hacen caso a Milei plantean el 'golpe que prepara la oposición'. Ampliaremos".

En las palabras del Turco Asís se pudieron encontrar algunas aristas. La primera es la "decepción" de otro préstamo que proviene de Estados Unidos, con lo cual alude a un futuro poco prometedor. Por el otro, asegura que quienes aún confían en Milei plantarán la idea de un "golpe" de la oposición para excusarse de las malas decisiones del Poder Ejecutivo.