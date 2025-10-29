El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos rompió el silencio tras la polémica: "Golpes"

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos se expresó en medio de la polémica con sus padres.

El triunfo electoral de Diego Santilli en las legislativas de 2025 no solo marcó un nuevo capítulo político para el dirigente, sino también una fuerte tensión familiar. Luego de que su expareja, Nancy Pazos, lo calificara como “una mala influencia para sus hijos”, uno de ellos, Nicanor Santilli Pazos, decidió salir a hablar públicamente y enviarle un mensaje de apoyo a su padre.

A través de un extenso posteo, Nicanor destacó el esfuerzo de Santilli durante la campaña y lo defendió de las críticas: “7500 kilómetros en 17 días. Las pocas horas de sueño, las caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente”, escribió el joven, resaltando la dedicación de su padre.

Sin mencionarla directamente, en otro tramo pareció responderle a Nancy Pazos: “Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación hablen por vos, y anoche quedó demostrado con el apoyo de los bonaerenses”. Nicanor también expresó su orgullo y admiración hacia el exvicejefe de Gobierno porteño: “Es un orgullo poder llamarte mi papá. Los valores que me inculcaste, la garra, la dedicación y el nunca rendirse. Quédate tranquilo que tus hijos y toda tu familia estamos orgullosos de vos”.

Los duros dichos de Nancy Pazos sobre Diego Santilli

Días antes del mensaje de su hijo, Nancy Pazos había cuestionado públicamente a Diego Santilli tras su triunfo electoral. En el stream de Olga, la periodista fue tajante: “No quiero que le vaya bien. Se transformó en un ser extraño para mí. Es una mala influencia para mis hijos, bastante libertario”. Luego, en A la Barbarossa (Telefe), reafirmó su postura y amplió su análisis político: “A mí lo que más me aterra es lo que hay detrás de la ideología libertaria. Es un gobierno que puso de moda la crueldad, y que la gente avale eso me duele”.