El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, estuvo como invitado en "La Noche de Mirtha" por El Trece y respondió todas las preguntas que le lanzaron tanto la conductora, Juana Viale como el resto de los invitados presentes en la mesa de Mirtha Legrand. Los cruces fueron muchos y en un momento de la noche, el político argentino se enfrentó fuerte con la nieta de la Diva por una crítica contra la vicepresidenta de la Nación.

En determinado momento, la periodista de Canal 13 y que acompaña a Jorge Lanata en Radio Mitre, Jesica Bossi, le consultó en relación a la opinión de la ex mandataria sobre la situación pandémica actual y las diferentes medidas restrictivas que se llevaron adelante por el DNU del Gobierno. "¿Qué piensa Cristina? Usted habla con Cristina, es su jefa política. Ella tiene un respeto conocido hacia usted, ¿qué le dice ella?", preguntó.

Berni admitió que CFK se encuentra "muy preocupada por lo que está pasando" e indignado, dijo: "¿Cómo no va a estar preocupada? Sería un extraterrestre". Allí fue cuando Viale decidió cruzarlo y acotó: "Está muy preocupada pero no usa barbijo cuando está en el Senado...". Sin vueltas, el ministro la miró y disparó: "¿Y usted está usando barbijo ahora?". Rápidamente, la conductora buscó excusas y él sentenció: "Todos somos responsables de este gran desorden".

Mirá el momento:

Sobre el cierre del programa, la conductora le consultó si va a postularse en las próximas elecciones pero el ministro de Seguridad bonaerense dejó en claro que pertenece a un espacio político y quien lo conduce es el gobernador Axel Kicillof. "Él dirá la estrategia electoral. Todos nos preparamos para llevar adelante cargos en el gobierno. Uno siempre se prepara para los cargos de mayor responsabilidad, ser presidente obviamente. Pero todos somos militantes, reconocemos la autoridad que tienen quienes conducen ese espacio y somos muy respetuosos. La política no se transita por caprichos o deseos personales sino mirando el bien común", manifestó sorpresivamente.

Frente a esto, al recibir tal respuesta, Juanita le consultó: "Si llegás a ser presidente, ¿te vas a venir a sentar acá?" y Berni no dio vueltas: "Es obligación de un presidente comunicar sus actos de gobierno. Supongo que no me bombardearán como recién...". Allí la nieta de la Diva no desaprovechó la oportunidad y volvió a disparar contra Alberto Fernández: "Ay, qué bueno que digas eso porque el presidente no viene. Me contestó la primera vez y después no me contestó nunca más un mensaje. Me dijo que hablábamos más adelante pero hace como un año".