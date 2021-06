El Trece: El Club de las Divorciadas apenas empezó y ya hay escándalos

La apuesta de El Trece para levantar el rating con Laurita Fernández a la cabeza empezó este lunes y también lo hicieron las peleas atrás de cámara.

El Club de las Divorciadas es la nueva apuesta del canal del Grupo Clarín para ver si pueden subir el rating que no consiguieron levantar con Corte y Confección Famosos. Pero a horas de su estreno ya se armó una fuerte pelea entre la conductora del ciclo Laurita Fernández y la sexóloga Alessandra Rampolla, que oficia de panelista.

Si bien el piloto del programa mostró un ambiente ameno y hasta divertido, no todo es lo que parece en El Trece. Es sabido que los programas son grabados con antelación y, justamente, un fuerte conflicto se dio durante una de las grabaciones del nuevo programa que se verá recién el mes que viene. Según informó "Pampito" Perelló, Alessandra frenó una grabación por un insólito motivo y desató el enojo de la conductora.

"Son muchas las exigencias de Rampolla para hacer este programa porque es una figura internacional. La producción del programa de Laurita que es excelente la contiene mucho a tal punto que el otro día mandó a frenar una grabación", lanzó el periodista en Implacables el magazine de espectáculos que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve.

"Ellos tienen como diez programas ya grabados como Masterchef Celebrity y Laurita en un momento, muy nerviosa porque está a cargo de la conducción, no le da el pie a Rampolla y ella frenó la grabación. Tuvieron que volver a grabar", continuó al tiempo que aclaró que el problema no es nuevo puesto que a la conductora no le gustan las "condiciones" de la sexóloga para trabajar en El Trece, que intenta pero no puede imponerse en las mediciones de rating.

"Pide que el maquillaje y peinado sean dentro de su camarín. En las productoras siempre hay salas comunes donde van todos a maquillarse ahí y algunas figuras tienen el privilegio de que su maquillador o peluquero vayan hasta donde estén", precisó Pampito. "Tienen que estar 45 minutos antes de la grabación para que se encarguen de su belleza y tiene que estar una vestuarista en el piso por si ella necesita que la asesore. Además tiene pasajes en primera para ir y venir porque tiene por cláusula el permiso para viajar a Australia donde forma parte de un reality", agregó.

Por su parte, la periodista Pilar Smith en El espectador por CNN Radio alimentó más los rumores en torno al descontento con una de las profesionales más famosas de la televisión mundial. "En la productora no se andan con muchas vueltas y ya dicen que 'trabajar con Rampolla se volvió un dolor de cabeza'", afirmó.

¿En qué consiste El Club de las Divorciadas?

El nuevo show de El Trece busca recrear un “club” de 9 mujeres con distintos perfiles que están recién separadas, divorciadas o en plena crisis que compartirán su experiencia y necesidades en grupo. Las participante que forman parte del club son acompañadas por un grupo de especialistas en distintas cuestiones que ofrecerían un abordaje de las problemáticas que las llevan al programa. Ellos son la sexóloga Alessandra Rampolla, la abogada Viviana Koffman, el psicólogo Gabiel Cartañá y el especialista en temas de pareja y familia, Marcelo Ceberio.

El canal del Grupo Clarín apostó a Laurita Fernández para dirigir el ciclo a fin de recuperar a la audiencia que viene perdiendo desde el año pasado, pero pese a ser el debut del programa, El Club de las Divorciadas no llegó a los 6 puntos de rating, que es lo que midió Corte y Confección Famosos al momento de despedirse de la pantalla con Anibal Pachano de ganador.