Claudia Fontán abandonó Mujeres en Eltrece

El programa Mujeres en eltrece no tuvo el mejor de los debuts. En principio, Roxy Vázquez y Claudia Fontán se contagiaron de coronavirus y tuvieron que dejar su lugar en la conducción. Vázquez ya regresó a la pantalla de Canal 13, pero Fontán confirmó que no seguirá formando parte del ciclo.

La actriz estuvo tan solo una semana en la conducción de Mujeres, ya que debió aislarse tres semanas al dar positivo de COVID- 19. La decisión de Fontán fue a partir del cambio de formato del programa. Desde que arrancó, Mujeres de El Trece no logró hasta repuntar su promedio de audiencia, que oscila entre 4 y 5 puntos de rating y pierde por casi el doble con Cortá por Lozano.

En las últimas semanas le sacaron 15 minutos al aire al programa ante el problema del rating y ahora hicieron un cambio de formato: este lunes comenzaron con la sección "El casting del Cantando 2020". "Vamos a elegir a una persona que se va a subir al escenario del Cantando para poder hacer realidad su sueño", dijo Roxy Vázquez.

Al parecer la idea del cambio de formato no le gustó a Fontán, quien confirmó que no volverá a conducir el programa de El Trece.

"Cambiaron el formato para levantar un poco la audiencia. Y junto con la producción decidimos que lo mejor era que me fuera porque no me veo en ese formato. Pero no renuncié ni me fui enojada ni nada por el estilo. Simplemente que, cuando acepté el trabajo, íbamos a hacer un magazine con actualidad, con entrevistas y al transformarse en otra cosa decidí dar un paso al costado porque no siento que le pueda aportar mucho a este nuevo formato", confirmó Fontán a La Nación.