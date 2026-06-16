FOTO DE ARCHIVO: El príncipe Jorge de Reino Unido se retira tras asistir al servicio religioso navideño de la Familia Real en la iglesia de Santa María Magdalena, mientras los miembros de la realeza se instalan en la finca de Sandringham, en el este

​El príncipe Jorge de Reino Unido, el nieto de 12 años del rey Carlos III, ‌seguirá los pasos ‌de su padre y asistirá al prestigioso Eton College este año, según informó el martes el Palacio de Kensington.

El padre de Jorge, el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su tío, el príncipe Enrique, también estudiaron en Eton, uno de los ​colegios más elitistas ⁠de Reino Unido, situado cerca del castillo ‌de Windsor, al oeste de Londres.

"El Palacio ⁠de Kensington puede confirmar ⁠que el príncipe Jorge asistirá al Eton College a partir de septiembre", dijo la oficina de Guillermo en ⁠un comunicado.

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Las tasas de este internado solo ​para hombres rondan las 63.000 libras (84.552 ‌dólares) al año.

Actualmente, Jorge, ‌segundo en la línea de sucesión al trono, ⁠asiste a la escuela privada Lambrook junto a su hermana Carlota y su hermano Luis, cerca de Windsor, donde la familia tiene una ​residencia.

Guillermo fue ‌el primer miembro de la realeza en asistir a Eton, ya que Carlos fue a Gordonstoun, el mismo colegio privado de la costa norte de Escocia al que ⁠había asistido su propio padre, el príncipe Felipe, pero donde le resultó difícil adaptarse.

Guillermo ha dicho que disfrutó de su estancia en el colegio y recientemente reveló que solía pasar por el castillo de Windsor los fines de semana para tomar el té con su ‌difunta abuela, la reina Isabel II.

Eton, fundada en 1440, ha sido durante mucho tiempo la "alma mater" de gran parte de la élite del país y ha formado a 20 primeros ministros británicos, entre ellos ‌Boris Johnson y David Cameron, así como a los actores Hugh Laurie, Damian Lewis y Tom Hiddleston.

Conserva muchas ‌tradiciones, como que ⁠los alumnos vistan frac, chaleco y toga, y se refieran a los profesores ​como "beaks", o "magistrado" en español.

(1 dólar = 0,7451 libras)

Con información de Reuters