El Eternauta y la curiosa selección de autos clásicos: "Lo viejo funciona"

A pocos días de su estreno, El Eternauta , la esperada serie basada en la icónica historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, no solo generó impacto por su trama y producción, sino también por la cuidada ambientación histórica que incluye una selección notable de autos clásicos argentinos.

La serie, distribuida globalmente por Netflix y posicionada entre los contenidos más vistos a nivel mundial, despertó el interés de fanáticos del automovilismo por los modelos que desfilan en pantalla. Cada uno de estos vehículos no solo aporta realismo y estética a la narración, sino que también es una postal viva de distintas épocas de la industria automotriz nacional.

Jeep Estanciera

Producido por Industrias Kaiser Argentina desde 1957, este utilitario derivado del Willys estadounidense fue clave en el ámbito rural y familiar. Su robustez y motorización, con versiones de tracción simple e integral, lo hicieron uno de los íconos más queridos de la época.

Jeep Estanciera.

Renault 12 Break

Lanzado en 1973, este modelo familiar se destacó por su funcionalidad, consumo eficiente y gran espacio interior. Su tracción delantera y suspensión independiente lo convirtieron en una opción confiable para hogares y trabajadores.

Renault 12 Break.

Ford Taunus

Fabricado entre 1974 y 1984, fue un sedán mediano con diseño moderno y buenas prestaciones. Con opciones de motores de hasta 2.3 litros, su confort y estilo europeo lo convirtieron en una presencia habitual en calles argentinas.

Ford Taunus.

Citroën Méhari

Único por su carrocería plástica y su ligereza, el Méhari argentino (1971-1980) fue un vehículo práctico, ideal para zonas rurales y escapadas recreativas. Basado en la mecánica del 2CV, es recordado por su versatilidad y durabilidad.

Citroën Méhari.

IKA-Renault Torino

Símbolo del orgullo industrial argentino, el Torino (1966-1982) ofrecía altas prestaciones gracias a su motor Tornado. Su legado fue coronado con la histórica participación en Nürburgring en 1969.

Torino.

Ford F-100

Un clásico del trabajo argentino desde 1959, esta pickup se mantuvo vigente durante décadas. Su fortaleza, confiabilidad y variedad de motorizaciones la hicieron protagonista tanto en el campo como en la ciudad.

Ford F-100.

Mercedes-Benz 1114

El infaltable camión argentino de los años 70 a los 90. Su motor OM 352 y su diseño adaptable lo convirtieron en un pilar del transporte urbano y de cargas. Su silueta y sonido característico marcaron generaciones.

Mercedes-Benz 1114.

Ricardo Darín adelantó detalles de la segunda temporada de El Eternauta: "Una locura"

Ricardo Darín dio detalles inéditos sobre la nueva temporada de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix que batió récords y que se posiciona como la segunda producción más vista en todo el mundo de toda la plataforma. Tras el enorme éxito de la tira argentina de ciencia ficción, lo que millones de sus fanáticos se preguntan ahora es cómo será la segunda temporada, que ya está confirmada.

El Eternauta es una adaptación de la clásica y celebrada historieta que lleva su mismo nombre, publicada por primera vez en 1957 y creada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La serie está protagonizada por Ricardo Darín, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto y Claudio Martínez Bel y cuenta con la dirección de Bruno Stagnaro, además de la supervisión de uno de los nietos de Héctor Oesterheld. En este marco, Darín adelantó detalles de cómo seguirá la historia.

El reconcido actor argentino habló sobre el éxito de la serie en diálogo con HISPA y adelantó: "Todo este proyecto es una locura y todavía no terminó. Lo que viene va a ser el doble". Además, detalló cómo fue que cambió de opinión cuando Stangaro se acercó para proponerle protagonizar la serie: "Cuando tuve el mano a mano, eso me tranquilizó mucho y significó un empujón para mí, porque cuando encontrás un socio, no solo tenés más confianza, sino que no te sentís solo".

Además, confesó cómo se sintió al comienzo, cuando había aceptado ser parte de un proyecto tan arriesgado: "Al principio me sentía un poco solo... Me parecía que me habían tirado un ancla por la cabeza. No, con Bruno eso no te pasa. Me di cuenta de cuál era la frecuencia de él y eso me tranquilizó mucho".