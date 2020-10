Roberto Navarro anunció que se agranda su familia

El directo de El Destape, Roberto Navarro, reveló en vivo por El Destape Radio que será abuelo y se emocionó al contarlo.

En medio del pase entre Navarro 2023 y Patrulla Perdida, el programa conducido por Pedro Rosemblat, el periodista contó la buena noticia a pedido del humorista. "Es algo personal que yo puedo compartir", anticipó.

Y contó la anécdota con todos los detalles: "Domingo, Florencia, mi hija, la 'Pitu', se está haciendo una casa y dice: 'por qué no vamos ahí y conocen lo que estamos haciendo. Nos invitó a Noe y a mí y a Silvia, la madre". Luego de aclarar que respetaron las medidas de distanciamiento social y que cada uno "llevó sus cosas" para evitar contagios de coronavirus, el periodista reveló la particular forma en que se enteró de la noticia."

"Fuimos ahí y... 'ah mirá, que lindo acá la cocina'", recreó Navarro al tiempo que contó que esa fue su primera salida en seis meses de pandemia debido a que es parte de la población de riesgo. "Por ahí entramos a lo que va a ser el cuarto y la mamá... estábamos todos con barbijo, con la máscara y ella empieza a gritar... miraba una pared y gritaba, yo no entendía nada", relató.

En ese momento, el director de El Destape puso al aire el audio del momento en que se dio cuenta de lo que pasaba. "Ahí me saco los lentes y miro la pared. Ahí había dos ecografías y un evatest. Flor va a ser mamá, yo voy a ser abuelo", confirmó finalmente.

Con mucha precisión, el periodista contó la extraña forma que tomó el festejo debido a la pandemia. "Vos sabés que dudábamos de abrazarnos, avanzábamos un paso o no... hasta que va Silvia, la abraza y Flor se agacha, saca la cabeza para no respirarle encima y se hace como un ovillo. Después me tiro yo y nos abrazamos todos", contó muy emocionado.

Y reveló: "La gente piensa en ser abuelo ¿no? yo nunca lo había pensado. Me tiene muy emocionado. Estamos muy contentos, me emociono cada vez que lo digo. Voy a plantar un árbol y le voy a hacer una casita en el árbol".