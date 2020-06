A 20 años del cruce entre Charly García y Lanata: "Yo pienso que vos sos un pe..."

La televisión siempre deja momentos que, con el correr del tiempo, se transforman en icónicos. Una de estas situaciones se dio en el 2000. El 15 de junio de ese año, Charly García tuvo un fuerte cruce con Jorge Lanata y dejó una de las frases que más impactó en televisión: "Yo pienso que vos sos un pelotudo".

A lo largo de esa noche en Día D 2000, el periodista y Charly se cruzaron chicanas, comentarios y vivieron momentos de fuerte tensión. Durante todo el programa, Charly fue interrumpiendo con momentos de inspiración y arrancaba a tocar con la banda que tenía detrás. En el medio de ese recital-entrevista, los dardos entre los dos continuaron.

Las chicanas entre el músico y Lanata se fueron a la banquina cuando, después de un par de cruces, el conductor del programa arrancó:

Charly - ¿Sabés lo que es el arte?

Lanata - No. ¿Vos?

C - Sí, cagarte de frío.

L. - Hay gente que se caga de frío y no hace arte.

C. - ¿A vos te parece que yo soy artista?

L. - No lo sé. En serio, no lo sé. Yo creo que hiciste grandes cosas y que después te empezaste a copiar a vos, y creo que te das cuenta.

C.- Y yo pienso que vos sos un pelotudo.

Después de ese cruce, Charly le replicó "Ojo, te dije pelotudo bien". El tenso momento creció en todo el estudio. Charly, con una tijera en la mano, seguía respondiéndole a Lanata y hasta que hubo un momento clave. El periodista -de forma irónica- le dijo "si, García vos sos un artista". En ese momento, lejos de las risas, todo se elevó hasta que, finalmente, terminó en una frase matadora del músico.



Lanata- Sos un artista, García.

Charly- Bueno, y además soy un artista muy bueno.

L. - Y aparte sos alto.

C. - Y aparte…

L. - Estás más lindo que antes.

C. - Y aparte nunca me traicioné.