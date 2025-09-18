La ABC retira de antena el programa "Jimmy Kimmel Live" tras sus comentarios sobre Charlie Kirk

FOTO DE ARCHIVO: Jimmy Kimmel llega a la 74ª edición de los Primetime Emmy Awards celebrada en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos

La cadena ABC, propiedad de Walt Disney, anunció el miércoles que retiraba de antena el programa "Jimmy Kimmel Live", después de que los comentarios del presentador del programa sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk provocaran una amenaza del jefe del principal regulador de comunicaciones de Estados Unidos contra Disney.

El presidente Donald Trump, que ha presionado repetidamente a las cadenas para que dejen de emitir contenidos que considera censurables, celebró la noticia en una publicación en las redes sociales. Varios parlamentarios demócratas atacaron la decisión, afirmando que se atentaba contra la libertad de expresión.

La suspensión del programa de Kimmel supone una nueva medida contra figuras de los medios de comunicación, académicos, profesores y empleados de empresas por sus comentarios sobre Kirk tras su asesinato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Líderes republicanos y comentaristas conservadores han advertido a los estadounidenses que lloren a Kirk respetuosamente o sufrirán las consecuencias, y algunas personas han sido despedidas o suspendidas tras comentar el asesinato en internet.

Kimmel, que con frecuencia ha atacado a Trump en su programa de humor nocturno, fue criticado por los comentarios que hizo sobre el asesinato en su monólogo del lunes.

"Durante el fin de semana, la pandilla MAGA trató desesperadamente de caracterizar al chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos, haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos", dijo Kimmel.

Kirk, un activista de 31 años y celebridad del mundo de Trump conocido por sus opiniones de derechas y su estilo de debate pugnaz, recibió un disparo en el cuello mientras hablaba en una universidad de Utah hace una semana. Un sospechoso de 22 años ha sido acusado de su asesinato y el motivo exacto sigue sin estar claro.

Los comentarios de Kimmel provocaron la respuesta del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, que instó a las emisoras locales a dejar de emitir "Jimmy Kimmel Live" en ABC. Carr sugirió que la comisión podría abrir una investigación y que las emisoras podrían ser multadas o perder sus licencias si existía un patrón de comentarios distorsionados.

"Se trata de un asunto muy serio para Disney. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas", dijo Carr en una entrevista con el comentarista conservador Benny Johnson emitida el miércoles.

"Disney tiene que ver algún cambio aquí, pero las emisoras con licencia individual que están emitiendo su contenido deben dar un paso adelante y decir que esta basura, en la medida en que sea lo que se emita en el futuro, no es algo que consideremos que satisfaga las necesidades de nuestras comunidades locales."

Después de que Carr hablara, Nexstar Media Group dijo que dejaría de emitir el programa en sus 32 filiales de ABC, citando los comentarios de Kimmel. Nexstar, que necesita la aprobación de la FCC para su acuerdo de 6.200 millones de dólares para adquirir a su rival más pequeño Tegna , recibió los elogios de Carr, que agradeció a Nexstar por "hacer lo correcto."

Poco después de que Nexstar anunciara su decisión, ABC, que posee licencias aprobadas por la FCC para las emisoras locales afiliadas que posee, también dijo que Kimmel sería retirado de antena.

"'Jimmy Kimmel Live' se cancelará indefinidamente", dijo un portavoz de ABC, sin dar más detalles.

Sinclair, el mayor grupo afiliado a ABC del país, dijo entonces que no emitiría el programa de Kimmel, incluso si ABC decide traerlo de vuelta, a menos que se tomaran "las medidas apropiadas". Sinclair pidió a Kimmel que se disculpara y dijo que emitiría un homenaje a Kirk en la franja horaria de Kimmel el viernes.

Kimmel, que fue visto el miércoles saliendo del teatro El Capitán, donde se graba su programa, no respondió a una petición de comentarios.

Con información de Reuters