Diego Maradona era uno de los tantos famosos que visitaba la clínica del doctor Rubén Mülhberger. Él, según contó la propia Rocío Oliva, ayudaba a Diego con su estética para que logre bajar de peso y así lograr una mejor calidad de vida. Sin embargo, uno de los grandes rumores que se corrió en las últimas horas fue otro: ¿el 'Diez' se dirigió a este establecimiento para realizarse un "tratamiento peneano"?

En este sentido, Rocío Oliva prefirió no contestar y le pasó la pelota a Maradona. Consultada por Canal 13, quien actualmente es panelista del programa Fútbol Sin Manchas en Canal 26 sentenció: "Eso tiene que responderlo Diego, no me corresponde a mí. Son cosas muy íntimas. Eso se lo preguntan a él".

Si bien Diego jamás habló del tema, ya sea para confirmarlo o desmentirlo, este rumor habría sido divulgado por el propio doctor Mühlberger, según cuenta Clarín. En tanto, Oliva se separó de Maradona a fines de 2018, luego de una fuerte discusión que terminó con el romance de manera rutilante.

Actualmente, quien fue pareja del ídolo futbolístico en Argentina asegura que se encuentra de novia y pretende no dar a conocer el nombre de quien la acompaña. Su idea es no involucrarlo con los medios, y hasta el momento le ha salido bien.