Reapareció Matías Morla y disparó contra Claudia y las hijas de Maradona

El polémico abogado se presentó en Debo Decir junto a las hermanas de Diego Maradona y cargó contra Claudia Villafañe.

El periodista Luis Novaresio recibió en Debo Decir a quien fuera el bogado de Diego Armando Maradona al momento de su muerte, Matías Morla y a las hermanas del Diez Ana, Kitty y Lili. Aprovechando la pantalla de América TV, Morla cargó contra la exesposa del futbolista, Claudia Villafañe, y contra las hijas en común con Maradona, Dalma y Gianinna.

Acompañado por Ana, Kitty y Lili Maradona, hermanas del exdeportista fallecido el 25 de noviembre de 2020, Matías Morla reapareció en las pantallas con picantes declaraciones en contra de Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona. "El estilo de Villafañe es presionar a funcionarios judiciales y periodistas. No puede frenar que yo me siente acá", arrancó sin matices el polémico abogado.

"La semana que viene, las hermanas de Diego y yo vamos a hablar", adelantó. "Diego advirtió los robos y me contrató a mí para que ataque los robos de una persona que está inhibida, que tiene la casa allanada, tiene causas por evasión tributaria, defraudación y las cosas de Diego no las devolvió nunca", expresó Morla en relación a las múltiples denuncias en contra de la exesposa de Maradona.

"Les dimos todo y nos faltan el respeto. ¿Por qué no devuelve las cosas de Diego? Pregúntenle a ella qué hizo cuando, para el entierro de Fidel Castro pedimos la boina del Che Guevara... Se la robó", disparó el letrado. "Estoy de acuerdo. Mi hermano siempre confió en él y siempre dijo 'confíen en él que es un hombre honesto' y así es", respondió Ana Maradona.

Como si no fuera suficiente, el abogado dio un escabroso detalle sobre lo que él considera como un "método" de la ganadora de Masterchef Celebrity al respecto del dinero del campeón del '86. "Cuando a Diego lo internan en Cuba dio la orden de que le paguen la obra social a doña Tota y don Diego. ¿Se las pagó Claudia?", lanzó el abogado mientras las hermanas del Diez respondían al unísono que no. "Mientras compraba departamentos en Miami decía que no tenía plata", sentenció.

"Se internaba Diego y (Claudia) compraba departamentos. La internación de Diego en Punta del Este, compró un departamento en el mismo día. Cuando lo internaron por alcohol en Güemes, compraba otro", insistió.

Al instante, Kitty Maradona levantó el guante y lanzó: "no las crió muy bien porque nos faltan el respeto. Son muy irrespetuosas, nos tratan mal, siempre estuvieron aparte". "Hicieron un velatorio aparte, nos hicieron esperar hasta que lo trajeron y cuando estaba ahí, ellas estaban en otro lado y nosotras aparte, como ignorándolo... Diego nos unía y no permitía que nadie nos destrate", lamentó.

"Ellas y la madre tratan mal a todo el mundo, las personas que se acercan no son reconocidas. Tienen un tema y piensan que son únicas. Diego dijo que eran ladronas y las denunció... Diego no fue al casamiento de ella (Dalma) porque no invitó a las hermanas", remató Morla.

Por último, el abogado expresó: "Me causan mucha gracia las pavadas que dicen como que 'Maradona les sirve más muerto'. Maradona muerto les sirve a los herederos". Cuando nació Dieguito Fernando sacaron 2 millones de dólares de una cuenta de Diego Maradona, lo pusieron a nombre de Claudia y lo pusieron en una caja de seguridad a través de una financiera porque era dinero clandestino. Está todo documentado", lanzó.

Matías Morla defendió a Rocío Oliva

El abogado cargó contra Claudia Villafañe y Dalma y Gianinna Maradona y, para echar más leña al fuego se refirió a laexpareja de Maradona Rocío Oliva. "Si Rocío es buena o mala, yo tengo mi opinión de que es buena. Rocío logró algo que no pueden creer y es que Maradona estuvo en un cine y un shopping en el mismo día", arrancó Morla.

"Era muy notorio, el amor por rocío Oliva fue un edificio que se cayó por la cuarentena, por Rocío Oliva y por algo médico. Si seguía con vida, no estaba feliz, no tengo dudas... Maradona, dos relojes, tres aritos, te comés el mundo. Todo eso lo ves circunscripto a estar enamorado de una persona que no", agregó.