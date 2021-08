La dura advertencia de Claudia, Dalma y Gianinna a las hermanas de Maradona

En un video muy picante, Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna destruyeron a las hermanas de Diego Maradona y le enviaron una fuerte amenaza.

Pese a que Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, su nombre continúa dando que hablar en la Argentina. Es que sus hermanas han decidido enfrentarse a Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna. El último domingo, y en compañía del polémico abogado Matías Morla, Ana, Kity y Cali visitaron a Luis Novaresio en América TV y criticaron a la familia de "Pelusa".

Como consecuencia, Claudia, Dalma y Gianinna le respondieron a las tres hermanas de Diego con una transmisión en vivo que realizaron en Instagram. Allí reaccionaron a las declaraciones que hicieron en una charla con Novaresio y les marcaron la cancha con una dura advertencia, que rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales.

"La Tata", ganadora de la primera temporada de MasterChef Celebrity, le avisó a sus hijas: “Igual, todo este vivo va a salir mañana en la tele, chicas. Les aviso...”. Por su parte, Dalma le respondió: “Qué me importa? Antes de que me vayan a buscar en un móvil prefiero decirlo acá”. Y Gianinna agregó: “Bueno, les mandamos un besito a todos”.

Luego, las tres mujeres que más cerca estuvieron de Maradona se hicieron eco de los cuestionamientos de las hermanas del crack, quienes las tildaron de "irrespetuosas" y "maltratadoras". En su defensa, Claudia salió al cruce y sostuvo: “Sé que no son irrespetuosas porque las crié”. Incluso, resaltó que intentó comunicarse con ellas para dialogar, pero que no tuvo éxito: “Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono".

Por otra parte, Villafañe dejó en claro que, en caso de que Ana, Kity y Cali tengan intenciones de seguir embarrando la cancha, expondrá diversas situaciones que tienen que ver con la intimidad familiar: "Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo”.

Diego Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020.

La fuerte advertencia de Claudia Villafañe a las hermanas de Maradona

Durante el vivo de Instagram, Claudia Villafañe avisó que tiene suficientes argumentos para dejar mal paradas a las hermanas de Maradona: “Hay muchos amigos, gente que compartió momentos, y no habla por respeto a tu papá”. Y avisó: “Si pudieran hablar todos los que tienen que hablar, esto se terminaría en dos minutos”.