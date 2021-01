El empresario no tuvo filtros.

Tras confirmarse que el doctor Leopoldo Luque falsificó la firma de Diego Armando Maradona con el fin de conseguir la totalidad de su historia clínica, el entorno del fallecido astro argentino quedó consternado. Sin ir más lejos, el ex representante del "Diez", Guillermo Coppola, cruzó al profesional de la salud y se manifestó sobre las "cosas que a Diego lo enfermaban o lo enloquecían".

“Hay tres cosas que a Diego lo enfermaban o lo enloquecían. ‘¡Cuídate, campeón!’… ‘Cuídate vos y la...’. Les largaba un rosario de malas palabras. ¿Después? Que le pusieran la mano en el hombro. Príncipe Carlos. Palacio de Buckingham. ‘Decile a este narigón que me saque la noma (sic) del hombro’, me dice. ‘Este me tiene abrazado y hay veinte fotógrafos. Es el hermano del tipo que fue a las Malvinas y nos bajaron…’", enfatizó Guillermo Coppola, quien en diálogo con Intratables aseguró que a "Pelusa" había pocos motivos que lo hicieran enfadar tanto como falsificar su firma.

Sin filtros, el empresario aseguró: “Y lo último que no le gustaba: la firma. Salumiere de Napoli. Yo las recorría todas. Un día voy con el. Camiseta encuadrada con firma de Diego. ‘Esa firma no es mía’, le dice al salumieri. Mañana le traigo una y se la firmo delante suyo, pero dígame como llegó esta camiseta firmada. Estuvo dos días buscando al responsable”, rememoró el manager histórico del jugador. “Había sido el de la Sociedad Deportiva Calcio Napoli… Un empleado”

Guillermo Coppola aseguró que Diego "firmaba una hoja en blanco" si la persona era de confianza

“Muchas veces venía la gente para que firmara algo y Diego estaba cansado de firmar, pero nadie se animaba a hacerlo por él porque sabíamos que se enojaba. En el tren de la confianza, Diego te firmaba un papel en blanco por si necesitabas algo. Pero hacerle la firma de él era motivo de enojo. Juró que viendo la que hoy fue falsificada, puedo asegurar que no es la de él", sentenció Coppola.

De este modo, el ex agente de Diego Maradona dejó clara su postura sobre el caso que conmocionó a la mayoría de los argentinos en las últimas horas. El mejor jugador de la historia del fútbol ha fallecido hace casi dos meses, y sin embargo hasta el día de hoy se siguen conociendo detalles (hasta el momento) inesperados sobre su entorno y sobre su vida diaria.