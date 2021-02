Durísimo testimonio que complica aún más al doctor Luque.

En El show de Los Escandalones, la cocinera de Diego Maradona en su última morada ubicada en San Fernando reveló cómo fueron las horas previas al fatídico deceso del astro argentino. Desmintiendo a la psiquiatra Agustina Cosachov sobre sus intentos de reanimación al momento de encontrar "frío" al "Diez", "Monona" también dejó en evidencia las falencias médicas y profesionales por parte del equipo liderado por el doctor Leopoldo Luque.

"Ese día no… Mucha locura. No sé si es verdad o mentira (NdeR: que lo escucharon moverse antes del trágico final). Yo cuando lo vi ya estaba ahí… Lo único que recuerdo es el conteo que no quiero ni acordarme, 1, 2, 3, vamos. Es muy fuerte. La enfermera contaba, cuando le hacían el RCP. No hubo manera", comenzó diciendo Romina Milagros Rodríguez.

"Yo estaba como loca. Lo retaba, le decía ‘vamos Diego’. Les decía a los médicos que siguieran intentando, que él no se iba a dejar morir. No queríamos escuchar eso, que ya está. Nadie podía creerlo. Fue re duro", agregó la cocinera, cuyo último diálogo con Diego Maradona se dio en la noche previa a su fallecimiento. En el mismo, "Pelusa" manifestó su deseo de no cenar pese a que ella le realizó un sándwich y un té. Según sus palabras, el difunto futbolista ingirió el alimento sólido.

La cocinera de Maradona y el testimonio que complica aún más a Luque y a la psiquiatra

Pese a que Agustina Cosachov le manifestó a Leopoldo Luque que le realizó prácticas de reanimación antes de que llegasen las ambulancias, "Monona" sentenció que esto nunca ocurrió ya que la psiquiatra "no sabía ni cómo se hacía". A su vez, recalcó que le pidieron a ella que le practique la respiración boca a boca para sacarlo del cuadro que nunca pudo superar.

"Estábamos todos tratando de revivirlo. Estaba la enfermera con el de seguridad. Es mentira que la psiquiatra le hacía el RCP, si no sabía ni cómo se hacía. Me decían a mí que le haga respiración, no podía. Era una locura, ese conteo quedó en mi cabeza por días. En el medio vino un médico vecino y nos dijo que siguiéramos haciendo eso. Estábamos todos afuera y sale una médica y dice ‘ya está’", recordó la cocinera, quien logró entablar un vínculo afectuoso con Diego Maradona pese a haber compartido tan solo dos semanas dentro de la residencia ubicada en Tigre.