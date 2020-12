Lamentable accionar del ex abogado de Maradona.

En las últimas horas, se conoció un inesperado y repudiado movimiento de Matías Morla. El ex abogado de Diego Maradona, astro argentino fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020, envió una carta documento dirigida a Dieguito Fernando, el hijo que el Diez tuvo junto a Verónica Ojeda. Justamente, fue esta última protagonista quien se pronunció en su cuenta oficial de Instagram para manifestar su malestar ante este sorpresivo episodio.

“En la tarde de ayer, vino el cartero a traer una carta documento, y pide por Diego Fernando, para que le firme la recepción, tamaña sorpresa se llevó cuando vio que el destinatario tenía 7 años”, comenzó diciendo Verónica Ojeda, quien adjuntó a su mensaje una imagen de la carta documento que tiene como destinatario a Diego Fernando Maradona Ojeda.

Molesta por el accionar del abogado, quien envió este documento bajo el nombre de su socio, Yamil Castro Bianchi, Ojeda ironizó con la posibilidad de que en el juzgado determinen evaluar el profesionalismo y la idoneidad de quien estuvo al lado de Diego Maradona durante los últimos años de su vida: “¿Tendré que ponerme a Dieguito a upa y llevarlo a mesa de entradas del Juzgado? ¿En el juzgado el juez me atenderá? ¿O mandará a algún abogado de nuevo a la facultad?”.

El malestar de Verónica Ojeda y su pareja, Mario Baudry, por la carta documento contra Dieguito Fernando

“La verdad, mas allá de la sorpresa de nunca haber visto una cosa así, me causa indignación. Dieguito por su corta edad no sabe lo que es una carta documento, él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos, y recordar a su papá tan solo como lo que es, un simple papá, explicó la ex pareja de Pelusa, y agregó: "Pongan más criterio muchachos, nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro, porque no los voy a dejar. Déjenlo crecer en paz, que tenga una vida plena. Sean parte de la solución y no del problema. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito, seguramente eso quería su papá”.

La pareja de Verónica Ojeda, el abogado Mario Baudry, también se expresó sobre este suceso. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el letrado enfatizó: "El del correo no lo podía creer. Se la tendría que haber enviado a Sebastián Baglietto, el administrador. Es como si quisiera que Dieguito Fernando siga los juicios contra Claudia, pero no podés notificar a un nene de 7 años".