El picante comentario de Mariana Fabbiani a Diego Leuco: "Es humillante"

Mariana Fabbiani y Diego Leuco protagonizaron un momento sumamente desopilante en la pantalla de El Trece. Mientras se desarrollaba el programa Lo de Mariana, que sale de lunes a viernes desde las 11.30 horas, la conductora debió competir en un ping pong de preguntas y respuestas con Luciana Geuna sobre la vida del hijo de Alfredo Leuco.

¿Quién conoce más a Diego Leuco? Geuna tomó la palabra y reveló una anécdota imperdible: "Cuando tenía 14 años, yo tenía 25, y estaba en la mesa del Martín Fierro con (Jorge) Lanata. Cayeron Leuco padre con Leuco hijo, de 14 años, que había ido porque era fanático de Lanata".

La presentadora tomó la palabra y resaltó: "¡Cómo sabía Diego todo el caminito que quería hacer, eh!". Leuco, que se mostró muy avergonzado, recordó que siguió la gala de la premiación al lado de ambos periodistas: "Me senté entre Lanata y Luciana. Me senté con Luciana".

Luego, Mariana Fabbiani contó con timidez algo que le dio al hijo de Alfredo Leuco: "¡Mirá vos! ¿Y sabías que yo le firmé un autógrafo a Diego Leuco? Cuando era así (NdeR: haciendo el gesto de bajito), es humillante. Y tengo una foto con él, y él es así de bajito y yo era así (NdeR: señalándose), terrible".

Finalmente, tanto Fabbiani como Geuna se sometieron a la última pregunta del concurso para definir quién conoce más a Leuco: "¿Cuál fue el primer tatuaje de Diego?". Y una vez más, la conductora fue la que demostró conocer bien al periodista: "Lo sé, porque le dije ‘Qué hiciste, Diego, ya empezaste a tatuarte, esto no termina más’. No sé si fue el primero, porque fue el primero visible, por ahí tenía en partes que yo no conozco". Y agregó: "Para mí fue el rayito de acá".

Mariana Fabbiani, el posible reemplazo de Juana Viale en el programa de Mirtha Legrand

Teniendo en cuenta que la relación entre Nacho Viale y Adrián Suar es cada vez más tensa, la posible sucesora de Juana Viale y Mirtha Legrand en la conducción es Mariana Fabbiani, quien está haciendo Lo de Mariana, programa en el que no sólo entrevista sino también comparte un almuerzo con los invitados.

Según aseguró Adrián Pallares, periodista de Intrusos, en los últimos días tomó fuerza la idea de que pueda hacerse cargo de la conducción de los programas del mediodía: "Ella hace prácticamente almuerzos y arrancó muy bien. Hace Almorzando con Mirtha Legrand aggiornado a su estilo. Esto habilita que de alguna manera digan 'mirá, Nacho, si tenés tanto problemas con los cortes y las películas los fines de semana, la verdad que a Mariana le sale excelente y mide'".