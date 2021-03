Cappa fue otro de los perseguidos en la dictadura por ser de izquierda.

A medida que pasa el tiempo van apareciendo más testimonios de muchas personas que sufrieron la dictadura cívico-militar en la Argentina y los famosos no son la excepción. De hecho, ahora fue el entrenador de fútbol Ángel Cappa el que detalló en su entrevista para el programa Líbero de TyC Sports cómo lo persiguió aquel régimen, lo cual lo obligó al exilio: "Yo militaba en el peronismo de base, que era un grupo de izquierda. Muchos compañeros habían sido detenidos y asesinados. Un día llevaba panfletos en un coche y nos detuvieron en un control pero un militar me reconoció por el fútbol y me dejó pasar. Me salvó. Pensé que otra oportunidad no iba a tener y por eso me fui del país".

En la sección denominada Líbero versus del ya mencionado producto, el ex director técnico de River, Huracán y Racing, entre otros, detalló qué ocurrió cuando protagonizó una historia como hincha en un encuentro amistoso entre la Selección de Argentina y la de Holanda disputado en Berna (Suiza) en 1979, en la que una pancarta con la leyenda "Jorge Videla asesino" fue exhibida detrás de uno de los arcos.

Muchos aseguraron que el propio Cappa había sido el autor material del mensaje, pero él aclaró: “Fui a ver el partido porque tenía ganas de ver a Diego Maradona, que ya tenía mucha fama pero no lo había visto nunca. Mi mujer trabajaba en una compañía aérea y tenía billetes gratis. Me consiguieron hospedaje en la casa de un compañero militante porque yo no tenía plata. Cuando llegué estaban haciendo esa bandera que desplegaron atrás del arco. Yo los acompañé y después me lo atribuyeron. Acompañé porque estaba viviendo con ellos, el mérito fue de ellos. La televisión argentina, como hacía siempre, la tapó con la gráfica de un anticipo de una actuación de Les Luthiers”.

Ángel Cappa y su ideología política de izquierda

Si bien quienes están en el ambiente del deporte ya conocían de antemano la visión general de "Angelito", en el mismo video no hizo más que corroborarla, ya que cuando le pidieron que eligiera a tres personalidades como para invitar a una fiesta nombró a José de San Martín, a Simón Bolívar y a Ernesto "Che" Guevara. También, un un viejo cara a cara con el periodista Marcelo Palacios en el mismo canal en 2011 en el ciclo Marca y presión, fue polémico al revelar que "pertenecía a un peronismo de izquierda que cuestionaba a Juan Domingo Perón porque no era revolucionario ni mucho menos, Eva Perón sí pero él no".

En aquel ida y vuelta, este exfutbolista bahiense de 74 años completó: "Nosotros pensábamos que las estructuras no se podían cambiar con Perón, pero sí con Evita y con la clase trabajadora. Él quería un peronismo bueno, con un 50% para los obreros y el otro 50% para los capitalistas, lo cual era absurdo porque no hay un capitalismo bueno. El kirchnerismo es otra corriente política, no combate al capital pero al menos trata de que el capitalismo actual no sea tan salvaje, que ya es mucho. No me satisface del todo pero lo prefiero antes que a la oposición, que es totalmente cavernícola".