"DaniStone" no pudo evitar quebrarse.

En el programa de Sebastián Vignolo se vivió un momento realmente emotivo. Invitado a la edición vespertina, Daniel Osvaldo reapareció ante las cámaras con una charla distendida, en la que se tocaron diferentes temas. Más allá de su paso por el fútbol y de recordar el sueño que cumplió al jugar en Boca Juniors, "DaniStone" también se refirió al fallecimiento de Diego Armando Maradona. Y no pudo evitar quebrarse al hacerlo.

"Te estaba viendo a vos (al Pollo Vignolo). Estaba esperando que digan que era mentira... No lo podía creer. Te vi cinco minutos y tuve que apagar, llanto... Lo voy a amar toda la vida. Es lo más grande que hay. Mi máximo ídolo, absoluto", se sinceró Daniel Osvaldo, ante la atenta mirada de "El Pollo" y de todos sus panelistas. Acto seguido, pidió cambiar de tema ya que la emoción lo invadió por completo.

Sin rodeos, el ex atacante de Banfield prosiguió: "Todavía no lo puedo creer, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Cosas de la vida... No lo puedo creer. No me hagas hablar de Diego porque me pinta llanto, en serio te digo". De todos modos, Osvaldo se detuvo a recordar cómo lo encontró el fatídico 25 de noviembre de 2020 en horas del mediodía, cuando "Pelusa" se despidió del mundo en forma intempestiva.

"Me acuerdo que a los 15 días que pasó, me cayó la ficha que no estaba más. Me encerré en el baño de mi casa con las camisetas que tengo firmadas y me puse todos los temas de Maradona que existen en el mundo, llanto, no lo podía creer. Le hice un tango a Diego que se lo iba a regalar, pero no llegué a tiempo. Lo vamos a hacer rock me parece", agregó el ex integrante de la selección italiana de fútbol masculino, quien también es cantante de la banda de rock "Barrio Viejo".

Dalma Maradona escrachó a todos los que considera culpables de la muerte de Diego

Dalma Maradona le declaró la guerra abiertamente a todos aquellos que perjudicaron la vida de Diego Maradona en los últimos años. A falta de pocas horas para que se realice la marcha pidiendo esclarecimiento y justicia con respecto a la muerte del exfutbolista, la actriz utilizó sus redes sociales para escrachar a Matías Morla, Agustina Cosachov, Leopoldo Luque y el resto de los integrantes del entorno de su papá antes de fallecer.

En sus stories de Instagram, la hija mayor de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona comenzó pegándole a Vanesa Morla, hermana del exabogado del ídolo, quien le habría pedido una coima al doctor Luque según audios filtrados.

“¡Acá me quiero detener con la cobradora de cometas! ¿Por qué esta ordinaria tenía que trabajar para mi papá? Me basta escuchar un solo audio para entender quién es”, sostuvo Dalma en su posteo.