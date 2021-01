En las últimas semanas, el nombre del mejor director técnico de la historia de River, Marcelo Gallardo, comenzó a circular en diferentes medios como posible futuro entrenador del Barcelona y del Real Madrid. Ante la situación, uno de los peores entrenadores del club, Ángel Cappa, opinó sobre la posible situación del Muñeco en Europa.

El ex entrenador, que tuvo un paso por el club Merengue como asistente técnico, sostuvo que "Gallardo no tiene respaldo para el Madrid". En ese sentido, añadió que "el Real Madrid y el Barcelona no solo se fijan en la calidad del DT, sino también en la imagen". De esta forma, aseguró que la llegada del entrenador nacional a la Casa Blanca es imposible en el corto plazo.

En charla con la Oral Deportiva de Radio Rivadavia, además, Cappa aseguró: "El fútbol argentino en Europa no se ve y no se lo tiene en cuenta para nada, solo para buscar algunos futbolistas. Es un error de soberbia de los europeos".

Mientras los rumores y los comentarios vuelan, el equipo de Núñez ya inició una nueva pretemporada en el River Camp La realidad es que algunos jugadores no descartan emigrar y esto hace peligrar la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo en la institución. Ahora, luego de que los hinchas de River celebraran la continuidad de Enzo Pérez y hasta la posible postergación del retiro de Leonardo Ponzio, una noticia hizo vibrar las paredes del Monumental.

A pesar de su fuerte importancia del equipo y además, de ser uno de los jugadores favoritos del DT, Gonzalo Montiel tiene grandes chances de despedirse del Millonario. Los sondeos son muchos y las ofertas comienzan a imponerse por encima del corazón que lo une al equipo que lo vio nacer. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que el Lyon de Francia, que había pensado en el lateral, finalmente desistió de la contratación.