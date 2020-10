La foto que eligió Florencia Kirchner por el día de la lealtad

Florencia Kirchner escribió un mensaje especial en sus redes sociales en este 17 de octubre, día en que se cumplen 75 años del histórico día en el que una extensa movilización popular ganó la Plaza de Mayo y exigió la liberación de Juan Domingo Perón.

Siguiendo con los distintos mensajes que dejaron algunos dirigentes políticos o famosos reconocidos como peronistas, la hija de la ex presidenta se expresó en Instagram junto a una foto de Eva Perón. "Hace años muchos años comencé a escuchar una definición que abunda, la de “librepensador”. Quienes normalmente lo utilizaban eran personas que no se alineaban con ningún movimiento, partido, etc. Pregunté por qué eso tenía como lógico significado ser libre, ser una persona que tenía decisiones propias", comenzó.

Al mismo tiempo, en el extenso texto, se preguntó "por qué quienes creíamos en la política y nos sentíamos identificados bajo alguna bandera no éramos considerados personas libres y personas pensantes" y también "por qué la libertad siempre terminaba asociada a nada, o a estar solx; por qué, también, si el uso de mi lógica y mi razón me llevaban a un movimiento colectivo, socialmente no se me podía considerar libre ni pensante". Y agregó: "Dolía. ¿Por qué desde su libertad anulaban la mía?".

La publicación:





"A lxs que van por ahí paternalizando nuestro pensamiento-acción tan patriarcal, además les contestamos que todavía esperamos que, de esa tan utilizada libertad en su lenguaje, algún día nazcan también transformaciones sociales y políticas (léase derechos)", apuntó la guionista y realizadora audiovisual contra la oposición. Y manifestó: "Cuestionar los términos históricamente impuestos, es también libertad".



Como si fuera poco, volvió a pegarle duramente al macrismo y a todo aquel que se exprese como antiperonista en un día tan especial para el movimiento. Y disparó: "También siempre tan necesario recordar por estos lares, que nuestra historia no es la europea". Por último, explicando la elección de la imagen del posteo, sentenció: "¡Feliz día de la lealtad! Encontré esta foto de Evita y esa cara me lo dijo: no hay tibieza que yo busque".